«Динамо» і «Шахтар» проведуть перше в історії кібер-спортивне «класико»

Гравців у день матчу футбольних команд прийме НСК «Олімпійський»

Вітчизняному «класико» між «Динамо» й «Шахтарем» передуватиме перший в історії матч із кібер-спортивної дисципліни «FIFA 21».

Кібер «класико» розпочнеться 17 квітня о 14.00 на НСК «Олімпійський». Головними героями виставкових матчів стануть професійні кібер-спортсмени, одні з найкращих у дисципліні «FIFA 21». «Шахтар» представить Олексій «Forlan FS» Мерсер, за «Динамо» зіграє Віталій «Labotryas» Муха.

Учасники проведуть серію матчів до двох перемог однієї зі сторін, граючи за кібер-футбольні аналоги «Шахтаря» і «Динамо».

«Динамо» транслюватиме поєдинок у прямому ефірі на клубному каналі в Youtube.

Минулого року, як повідомляє сайт київського клубу, динамівські футболісти Денис Кузик, Денис Попов, Олександр Андрієвський, Володимир Бражко, Беніто, Кирило Попов та Ібрагім Каргбо взяли участь у кібер-спортивному турнірі Dynamo Kyiv Friendly Cup, який виграв Віталій Муха.