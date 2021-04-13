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    «Динамо» і «Шахтар» проведуть перше в історії кібер-спортивне «класико»

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    Протистояння&nbsp;&laquo;Динамо&raquo; й &laquo;Шахтаря&raquo; виходить на новий рівень - «Динамо» і «Шахтар» проведуть перше в історії кібер-спортивне «класико»
    Протистояння «Динамо» й «Шахтаря» виходить на новий рівень
    Фото з відкритих джерел

    Гравців у день матчу футбольних команд прийме НСК «Олімпійський»

    Вітчизняному «класико» між «Динамо» й «Шахтарем» передуватиме перший в історії матч із кібер-спортивної дисципліни «FIFA 21».

    Кібер «класико» розпочнеться 17 квітня о 14.00 на НСК «Олімпійський». Головними героями виставкових матчів стануть професійні кібер-спортсмени, одні з найкращих у дисципліні «FIFA 21». «Шахтар» представить Олексій «Forlan FS» Мерсер, за «Динамо» зіграє Віталій «Labotryas» Муха.

    Учасники проведуть серію матчів до двох перемог однієї зі сторін, граючи за кібер-футбольні аналоги «Шахтаря» і «Динамо».

    «Динамо» транслюватиме поєдинок у прямому ефірі на клубному каналі в Youtube.

    Минулого року, як повідомляє сайт київського клубу, динамівські футболісти Денис Кузик, Денис Попов, Олександр Андрієвський, Володимир Бражко, Беніто, Кирило Попов та Ібрагім Каргбо взяли участь у кібер-спортивному турнірі Dynamo Kyiv Friendly Cup, який виграв Віталій Муха.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» кіберспорт
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