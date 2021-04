«Динамо» вийшло на «Вест Гем» для повернення Ярмоленка

Часті травми не дозволяють Андрію Ярмоленку закріпитися в основному складі лондонського «Вест Гема». Півзахисник збірної України останній раз з’являвся на полі у січні. Примітно, що різні ушкодження українець почав отримувати вже після переїзду з «Динамо» спочатку до дортмундської «Боруссії», а потім до «Вест Гема».

Тим часом стало відомо, що київський клуб має намір повернути гравця. Про це повідомляє журналіст Педру Алмейда. Контракт Ярмоленка добігає кінця влітку 2022 року, проте «Динамо» хоче повернути гравця вже цього літа.

