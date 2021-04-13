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    «Динамо» вийшло на «Вест Гем» для повернення Ярмоленка

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    Андрій Ярмоленко може повернутися в київське&nbsp;&laquo;Динамо&raquo; - «Динамо» вийшло на «Вест Гем» для повернення Ярмоленка
    Андрій Ярмоленко може повернутися в київське «Динамо»
    Фото з відкритих джерел

    Півзахисник збірної України втратив місце в основному складі англійського клубу

    Часті травми не дозволяють Андрію Ярмоленку закріпитися в основному складі лондонського «Вест Гема». Півзахисник збірної України останній раз з’являвся на полі у січні. Примітно, що різні ушкодження українець почав отримувати вже після переїзду з «Динамо» спочатку до дортмундської «Боруссії», а потім до «Вест Гема».

    Тим часом стало відомо, що київський клуб має намір повернути гравця. Про це повідомляє журналіст Педру Алмейда. Контракт Ярмоленка добігає кінця влітку 2022 року, проте «Динамо» хоче повернути гравця вже цього літа.

    Зауважимо, що трансферна вартість 31-річного півзахисника нині складає 5 мільйонів євро.

    У поточному сезоні Ярмоленко лише 14 разів віходив на поле в складі «Вест Гема» і забив лише одну гольову передачу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Андрій Ярмоленко
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