Головний конкурент на Олімпіаді важкоатлета Чумака, який «спалив Москву», вбив людину

Мартиросян наїхав на пішохода, який переходив вулицю у недозволеному місці

Дворазовий чемпіон світу та Європи з важкої атлетики, срібний призер Олімпіади та головний конкурент за найвищу нагороду Ігор у Токіо українця Дмитра Чумака Симон Мартиросян на смерть збив людину.

Аварія сталася ввечері 12 квітня на проспекті Аршакуняц поруч з торговим центром Yerevan Mall. За попередніми даними, 27-річний молодий чоловік переходив дорогу в недозволеному місці. Спортсмен не встиг вчасно помітити його і зупинити свій Mercedes CL Տ 550.

Винуватець ДТП не зник з місця події, він сам викликав швидку допомогу і поліцію. Проте врятувати хлопця, який потрапив під колеса, не вдалося, він помер по дорозі в лікарню.

У Слідчому комітеті за фактом події порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 242 (порушення правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів, що призвело з необережності смерть людини) КК Вірменії, ведеться слідство.

Симон Мартиросян 12 квітня разом зі збірною з важкої атлетики повернувся з Москви з чемпіонату Європи, де завоював мале золото. Він вважається одним з найсильніших важкоатлетів у ваговій категорії до 109 кілограмів, на його рахунку безліч рекордів різного рівня.

У Москві він програв нашому Дмитру Чумаку. Симон виграв «золото» в ривку, але в поштовху не зміг взяти 227 кг і зайняв останнє місце.

Після перемоги українець у соцмережах «спалив Москву» й викликав бурхливу реакцію в росіян.