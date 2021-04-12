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    Моурінью накинувся на журналістів через слова тренера «Манчестер Юнайтед»

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    Жозе Моурінью ризикує залишити&nbsp;&laquo;Теттенгем&raquo; без Ліги чемпіонів - Моурінью накинувся на журналістів через слова тренера «Манчестер Юнайтед»
    Жозе Моурінью ризикує залишити «Теттенгем» без Ліги чемпіонів
    Фото з відкритих джерел

    Наставник «Тоттенгема» невдоволений критикою на адресу гравця, який тягнув час у матчі чемпіонату Англії

    Наставник «Тоттенгема» Жозе Моурінью прийшов у лють після висловлювання наставника «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшера на адресу гравця «шпор» Сон Хін Міна.

    Тренер манкуніанців прокоментував поведінку Сона в епізоді з скасованим голом Кавані наступним чином: «Треба зазначити, що якби мій син залишився на три хвилини лежати на газоні і не міг би встати без допомоги десяти товаришів, то я б залишив його без вечері».

    Прийшовши на післяматчеву прес-конференцію, Моурінью виплеснув емоції на журналістів.

    «Дозвольте мені дещо вам сказати. Я дуже, дуже здивований, що після коментарів, які Уле дав щодо Сона, ви не питаєте мене про це. Якби я сказав щось подібне, на кшталт: «Якби це був мій син, я б не нагодував його сьогодні ввечері», яка була б ваша реакція?

    Це дуже, дуже сумно. Мені дуже сумно, що ви не питаєте мене про це. Дуже сумно, що у вас немає моральної чесності, щоб ставитися до мене так само, як ви ставитеся до інших.

    Я просто хочу сказати, що Сону дуже пощастило, його батько краще, ніж Уле, тому що, я думаю, що всі батьки – а я батько – завжди мають годувати своїх дітей, неважливо, що вони роблять або не роблять.

    Якщо вам доведеться красти, щоб нагодувати своїх дітей, ви підете на це. Я дуже, дуже розчарований, я вже сказав Уле, що я думаю про його коментарі», – наводить слова Моурінью Sky Sports.

    Матч «Теттенгем» «Манчестер Юнайтед» завершився перемогою гостей – 3:1.

    У Прем’єр-лізі лідирує «Манчестер Сіті», який у крайньому турі поступився «Лідсу» – 1:2. Команда Олександра Зінченка набрала 74 очки. У «МЮ» – 63, «Лестера» – 56, «Вест Гема» – 55, «Челсі» - 54, «Ліверпуля» – 52, «Теттенгема» - 49…

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Манчестер Юнайтед ФК Тоттнем Готспур Жозе Моурінью
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