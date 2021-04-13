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    Колишній воротар «Манчестер Юнайтед» пропустив м’яч після удару головою з 36 метрів

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    43-річний Рой Керролл прославився на весь світ - Колишній воротар «Манчестер Юнайтед» пропустив м’яч після удару головою з 36 метрів
    43-річний Рой Керролл прославився на весь світ
    Фото з відкритих джерел

    Рой Керрол необачно вийшов з воріт у був покараний незвичним голом

    Чемпіонат Північної Ірландії став у центрі уваги світових медіа та соцмереж. Шалений інтерес до рядового матчу між «Глентораном» та «Дангеннон Свіфтс» (2:0) привернув курйозний гол нападника господарів Рорі Доннелі. 29-річний футболіст забив ударом головою практично від центрального кола – з 36 метрів. Воротар «Дангеннон Свіфтс» Рой Керролл невдало зіграв на виході. М'яч відскочив до Доннелі, який пробив головою по незахищеним воротам, незважаючи на значну відстань.

    Ролик опублікувала прес-служба «Гленторана» в «Твіттері».

    Керролл в період з 2001 по 2005 рік виступав у складі «Манчестер Юнайтед». За «червоних дияволів» він провів 72 матчі у всіх турнірах і пропустив 46 голів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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