Колишній воротар «Манчестер Юнайтед» пропустив м’яч після удару головою з 36 метрів

Чемпіонат Північної Ірландії став у центрі уваги світових медіа та соцмереж. Шалений інтерес до рядового матчу між «Глентораном» та «Дангеннон Свіфтс» (2:0) привернув курйозний гол нападника господарів Рорі Доннелі. 29-річний футболіст забив ударом головою практично від центрального кола – з 36 метрів. Воротар «Дангеннон Свіфтс» Рой Керролл невдало зіграв на виході. М'яч відскочив до Доннелі, який пробив головою по незахищеним воротам, незважаючи на значну відстань.

