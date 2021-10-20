«Динамо» зазнало поразки від «Барселони» в Лізі чемпіонів

Кияни опустилися на останнє місце в турнірній таблиці

Столичне «Динамо» зазнало поразки в третьому турі Ліги чемпіонів. На «Камп Ноу» чемпіон України поступився «Барселоні» – 0:1. Рахунок хоч і мінімальний, але шансів у киян практично не було. За весь матч гості не завдали жодного удару в площину воріт іспанського клубу.

Мірча Луческу побудував гру «Динамо» від оборони. В першому таймі кияни навіть не намагалися зачепитися за м’яч. Захищалися як могли, але через неможливість контратакувати змушені були першу половину зустрічі провести біля свого штрафного майданчика. А без контргри гол для «Барселони» ставав справою часу. Вони його і створили на 37 хвилині. Спочатку Бущан врятував команду після пострілу Деста, а поки гості переводили дух, каталонці другим темпом забили. Пішла передача на дальню штангу, де центральний захисник «Барселони» Жерар Піке в дотик відправив м'яч у дальній кут.

По перерві гра дещо змінилася. Тренер киян нарешті випустив на поле Гармаша, Вітіньо, Караваєва. Як наслідок, в бік воріт «Динамо» значно поменшало ударів, а гра перемістилася в центральну зону. Втім, не побільшало небезпеки й біля воріт Тер Штегена. Результат закономірний - 1:0. За два тижні суперники зустрінуться в Києві.

Детальніше: «Барселона» – «Динамо» – 1:0: онлайн матчу Ліги чемпіонів.



