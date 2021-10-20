«Барселона» – «Динамо»: онлайн матчу Ліги чемпіонів

Іспанський і український клуби ще не перемагали в груповому раунді турніру

Каталонська «Барселона» вчиться грати без Ліонеля Мессі. Капітан перейшов у «Парі Сен-Жермен», а синьо-гранатові, як виявилося, без нього, як без рук. Але Рональд Куман у відчай не впадає, і з молоддю намагається тримати марку. Поруч з досвідченим Бускетсом набираються досвіду найталановитіші юнаки Європи. Педрі і Фаті лише по 18 років, а відступні за них правлять до мілліарда євро.

Криза в «Барселоні», між тим, більше надумана пресою, ніж вона настільки глибока, як про неї пишуть. В чемпіонаті Іспанії каталонці поступилися лише одного разу – «Атлетіко», але «матрацникам» вони програвали й разом з Мессі. Відставання від лідера, «Реал Сосьєдада», складає 5 очок, але в «Барселони» є гра в запасі.

В Лізі чемпіонів «Барселона» поступилася «Баварії» і «Бенфіці», тож сьогодні намагатиметься поліпшити турнірне становище.

«Динамо», в свою чергу, очолює турнірну таблицю чемпіонату України. Для Мірчи Луческу, звичайно, цього замало. Йому треба знову заявити про себе в Європі. Кияни поїхали в Барселону за перемогою. Сподіватимемося, сьогодні їхні бажання відповідатимуть можливостям.

1 хв. МАТЧ РОЗПОЧАВСЯ

30 хвилин до матчу. На відміну від Шахтаря, який вчора поступився Реалу - 0:5, Мірча Луческу залишив на лаві запасних гравців, які можуть підсилити гру після виходу на заміну. Це й Караваєв з Гармашем, і Тимчик з Вербичем.

40 хвилин до матчу. Кияни сьогодні гратимуть в білій формі. Іспанці - в синьо-гранатовій.

Одна година до матчу. Стали відомі стартові склади. Мірча Луческу здивував. В «основі» вийде Супряга.

«Барселона»: тер Штеген, Дест, Піке, Ленгле, Альба, Мінгеса, Бускетс, Френк де Йонг, Гаві, Депай, Люк де Йонг.

В запасі: Нету, Пенья, Пуїг, Гонсалес, Умтіті, Серхі, Бальде, Демір, Фаті, Коутіньйо, Агуеро.

«Динамо»: Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Буяльський, Циганков, Де Пена, Шапаренко, Супряга.

В запасі: Бойко, Тимчик, Караваєв, Шабанов, Шепелев, Андрієвський, Гармаш, Вітіньйо, Лєднєв, Вербич, Рамірес, Шкурін.

Про кризу в «Барселоні» цікаво висловився Мірча Луческу.

Сьогодні юнаки «Динамо» зіграли внічию з «Барселоною» в Юнацькій лізі УЄФА.