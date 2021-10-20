ФІФА виступила за проведення чемпіонату світу раз на два роки. У Європі не згодні

Більше десятка асоціацій Старого континенту планують вийти з організації

Ідея ФІФА проводити чемпіонат світу раз на два роки не подобається провідним футбольним асоціаціям Європи. Як повідомляє АР, якщо ці плани почнуть реалізовуватися, то більше десятка європейських асоціацій вийдуть з Міжнародної федерації футболу.

Напередодні ФІФА розповсюдила по національним федераціям документ, в якому повідомляється про намір проводити чемпіонати світу кожні два роки. Зміни пропонується прийняти після чемпіонату світу 2026 року. За інформацією джерела, найближчим часом близько дюжини європейських асоціацій планують повідомити ФІФА про намір вийти зі складу організації.

19 жовтня глава ФІФА Джанні Інфантіно, який раніше виступав за проведення чемпіонату світу кожні два роки, розповів, у чому полягають основні переваги цієї ідеї. За його словами, перехід на 48 учасників чемпіонату світу починаючи з 2026 року, – це вже вирішене питання, а проведення ЧС раз на два роки ще обговорюється.

У разі реформи чемпіонату світу, не виключено, скасують континентальну першість.