Колишній тренер «Динамо» Ребров: Футбол – це політика

Відомий у минулому футболіст знайшов спільне між київською командою та «Барселоною»

Один з найяскравіших українських футболістів і тренерів Сергій Ребров напередодні гри «Барселона» – «Динамо» в третьому турі Ліги чемпіонів розповів, як підтримував Помаранчеву революцію і згадав, як налаштовував футболістів столичного клубу на матчі.

«Я виходив з помаранчевою пов’язкою, коли грав в Англії, бо таким способом хотів підтримати свій народ, котрий хотів свободи. Футбол – це політика. Багато хто говорить, що ні, але футбол настільки популярний, що став політичною сценою. Мене не злякала можливість підтримати людей, які на вулиці боролися за майбутнє України. Я можу бути далеко, але завжди думаю про Україну і про все, що нам доводиться вистраждати, про війну і проблеми, які у нас є. Коли я був тренером «Динамо», то наказував гравцям викладатися на повну, тому що їхня перемога радувала людей, які багато страждали в повсякденному житті», – наводить слова Реброва sport.ua.

Також Сергій Станіславович розповів про ідею «Динамо».

«Барса» – це завжди «Барса». Я дуже поважаю цей клуб, бо у нього є школа, ідентичність. Як у нас в «Динамо», де теж піклуються про тренування. Мірча Луческу робить хорошу роботу, поважаю його, тому що він хоче перемагати. Я, як тренер, в першу чергу дбаю про перемогу. Коли я закінчив кар'єру гравця, то хотів вчитися у найкращих тренерів і, наприклад, пішов до Гвардіоли і Клоппа. Щоб знайти свій шлях. Моя дорога – завжди перемагати. А в нинішньому «Динамо» ідея полягає в тому, щоб робити ставку на талановитих гравців. Ви не можете піти проти змін.

Наразі справа не тільки в талантах, а в аналізі зусиль, докладених у кожній грі. Коли я порівнюю свій 1997 рік з тим, що є зараз, в деяких аспектах це здається іншим видом спорту. Зараз, з нинішнім тиском, з інтенсивністю, дуже важко досягти довгострокових результатів. Ви можете виграти гру, але перемога у турнірах коштує дорожче, особливо коли невелика кількість команд накопичує у своїх рядах якомога більше талантів, щоб заробити більше грошей».

Матч «Барслеона» – «Динамо» 20 жовтня розпочнеться о 19:45. Де дивитися.

Ліга чемпіонів. Всі результати 3-го туру.