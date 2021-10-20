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    Ліга чемпіонів. Всі результати 3-го туру

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    &laquo;Шахтар&raquo; може реабілітуватися за два тижні в грі-відповіді проти &laquo;Реала&raquo; - Ліга чемпіонів. Всі результати 3-го туру

    «Шахтар» може реабілітуватися за два тижні в грі-відповіді проти «Реала»

    Фото: УЄФА

    «Шахтар» поступився «Реалу», Мессі, Грізманн і Салах зробили по дублю

    У вівторок, 19 жовтня, відбулися перші матчі 3-го туру Ліги чемпіонів. Донецький «Шахтар» зазнав поразки від «Реала» і пасе задніх у турнірній таблиці. Блискучі матчі провели Ліонель Мессі, Мохамед Салах і Антуан Грізманн. Вони забили по два голи, а француз заробив ще й вилучення.

    Ліга чемпіонів. 3-й тур. 19 жовтня (вівторок)

    Група А

    «Брюгге» (Бельгія) – «Манчестер Сіті» (Англія) – 1:5 (Ванакен, 81 – Жоау Канселу, 30, Марез, 43, з пенальті, 84, Уокер, 53, Палмер, 67).

    «Парі Сен-Жермен» (Франція) – «Лейпциг» (Німеччина) – 3:2 (Мбаппе, 9, Мессі, 67, 74, з пенальті – Андре Сілва, 28, Мюкіле, 57).

    Група В

    «Атлетіко» (Іспанія) – «Ліверпуль» (Англія) – 2:3 (Грізманн, 20, 34 – Салах, 8, 78, з пенальті, Кейта, 13). На 52-й хвилині вилучений Грізманн («Атлетіко»).

    «Порту» (Португалія) – «Мілан» (Італія) – 1:0 (Діас, 65).

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    Група С

    «Аякс» (Нідерланди) – «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) – 4:0 (Ройс, 11, в свої ворота, Блінд, 25, Антоні, 57, Алле, 72).

    «Бешикташ» (Туреччина) – «Спортинг» (Португалія) – 1:4 (Лерін, 23 – Коатес, 15, 27, Сарабія, 44, з пенальті, Паулінью, 89).

    Група D

    «Шахтар» (Україна) – «Реал» (Іспанія) – 0:5 (Кривцов, 37, в свої ворота, Вінісіус, 51, 56, Родріго, 65, Бензема, 90+1).

    «Інтер» (Італія) – «Шериф» (Молдова) – 3:1 (Джеко, 34, Відаль, 58, де Врей, 67 – Тілль, 52).

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    У середу, 20 жовтня, в Лізі чемпіонів відбудуться матчі: група Е – «Барселона» – «Динамо», «Бенфіка» – «Баварія»; група G – «Зальцбург» – «Вольфсбург», «Лілль» – «Севілья»; група F – «Манчестер Юнайтед» – «Аталанта», «Янг Бойз» – «Вільярреал»; група H – «Челсі» – «Мальме», «Зеніт» – «Ювентус».

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    Ліга чемпіонів. Всі результати 3-го туру