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    «Динамо» зіграло внічию з «Зорею». «Шахтар» став одноосібним лідером

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    Гола Буяльського киянам не вистачило для перемоги - «Динамо» зіграло внічию з «Зорею». «Шахтар» став одноосібним лідером
    Гола Буяльського киянам не вистачило для перемоги
    фото з відкритих джерел

    Кияни пішли на зимову перерву, поступаючись «гірникам» двома очками

    Донецький «Шахтар» 12 грудня пішов у відпуску і вже а відпочинку їх наздогнала радісна новина. Київське «Динамо» не змогло здолати «Зорю», задовольнилося нічиєю і дозволило команді Роберто Де Дзербі одноосібно очолити турнірну таблицю. Команди зимуватимуть, маючи розрив у два очка.

    Кияни мали перемагати. В першому таймі нагоди для взяття воріт не використали Циганков, який влучив у штангу, Гармаш і Шапаренко. А забило «Динамо» після двох ювелірних передач. Шапаренко віддав на Гармаша, той легенько відкотив м’яч на хід Буяльському і Віталій пробив повз воротаря Мацапуру. Для півзахисника цей гол став дев’ятим у поточному чемпіонаті і 50-м за «Динамо» взагалі.

    Раділи господарі недовго. На початку другого тайму влучний удар вийшов у Алах’яра. Зазначимо, що не використав слушну нагоду і автор найкращого голу в шостому турі Ліги конференцій Назарина.

    В кінцівці суперники обмінялися небезпечними моментами, але більше м’ячів не забивали.

    «Шахтар» учора здобув вольову перемогу на полі «Оліксандрії» (2:1), «Дніпро-1» також у гостях розгромив «Маріуполь» (3:0), «Чорноморець» переграв «Металіст 1925» (2:1), «Інгулець» здолав «Десну» (2:1), «Львів» і «Ворскла» розійшлися миром (1:1), внічию зіграли і «Верес» з «Рухом» (1:1).

    Турнірна таблиця

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Зоря» Денис Гармаш
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    «Динамо» зіграло внічию з «Зорею». «Шахтар» став одноосібним лідером