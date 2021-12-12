«Динамо» зіграло внічию з «Зорею». «Шахтар» став одноосібним лідером

Кияни пішли на зимову перерву, поступаючись «гірникам» двома очками

Донецький «Шахтар» 12 грудня пішов у відпуску і вже а відпочинку їх наздогнала радісна новина. Київське «Динамо» не змогло здолати «Зорю», задовольнилося нічиєю і дозволило команді Роберто Де Дзербі одноосібно очолити турнірну таблицю. Команди зимуватимуть, маючи розрив у два очка.

Кияни мали перемагати. В першому таймі нагоди для взяття воріт не використали Циганков, який влучив у штангу, Гармаш і Шапаренко. А забило «Динамо» після двох ювелірних передач. Шапаренко віддав на Гармаша, той легенько відкотив м’яч на хід Буяльському і Віталій пробив повз воротаря Мацапуру. Для півзахисника цей гол став дев’ятим у поточному чемпіонаті і 50-м за «Динамо» взагалі.

Раділи господарі недовго. На початку другого тайму влучний удар вийшов у Алах’яра. Зазначимо, що не використав слушну нагоду і автор найкращого голу в шостому турі Ліги конференцій Назарина.

В кінцівці суперники обмінялися небезпечними моментами, але більше м’ячів не забивали.

«Шахтар» учора здобув вольову перемогу на полі «Оліксандрії» (2:1), «Дніпро-1» також у гостях розгромив «Маріуполь» (3:0), «Чорноморець» переграв «Металіст 1925» (2:1), «Інгулець» здолав «Десну» (2:1), «Львів» і «Ворскла» розійшлися миром (1:1), внічию зіграли і «Верес» з «Рухом» (1:1).

Турнірна таблиця