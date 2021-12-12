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    Українка показала феноменальний результат в пасьюті на Кубку світу з біатлону

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    Олена білосюк закрила всі мішені в пасьюті в Гохфільцені - Українка показала феноменальний результат в пасьюті на Кубку світу з біатлону
    Олена білосюк закрила всі мішені в пасьюті в Гохфільцені
    фото з відкритих джерел

    Олена Білосюк стала єдиною, хто закрив усі мішені в гонці переслідування

    Олена Підгрушна, яка зараз виступає під прізвищем чоловіка Білосюк, провела чудову гонку переслідування на етапі Кубку світу в Гохфільцені. Українка вийшла на старт 25-ю і змогла піднятися одразу на 12 позицій. Крім того, вона стала єдиною біатлоністкою, хто закрив усі мішені. Могла капітан нашої команди зачепитися і за топ-10, проте на заключний відрізок дистанції, очевидно, їй е вистачило сил.

    В загальному заліку вона йде на 33 місці, тож наступного разу в Ансі 16-го і 18-го грудня їй треба буде добре попрацювати в спринті і пасьюті, щоб потрапити на перший мас-старт сезону.

    Інша українка, Юлія Джима, настріляла одразу сім кіл штрафу і не потрапила навіть в залікову зону. Вона фінішувала 49-ю, але в загальному заліку йде на 20-му місці.

    Перемогу здобула норвежка Марте Олсбю Ройселанд, яка змогла відіграти близько хвилини у лідера після спринту білоруски Анни Соли. Третьою була молодша з сестер Еберг зі Швеції Ельвіра.

    Раніше українські біатлоністи через невдалу естафету опустилися на сьоме місце в Кубку націй.

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    Теги: біатлон Кубок світу Олена Підгрушна Юлія Джима
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    Українка показала феноменальний результат в пасьюті на Кубку світу з біатлону