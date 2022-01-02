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    Мессі і Зінченко заразилися коронавірусом

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    Олександр Зінченко у найближчих матчах не зіграє - Мессі і Зінченко заразилися коронавірусом
    Олександр Зінченко у найближчих матчах не зіграє
    фото з відкритих джерел

    Футболістів відправили на карантин

    Ліонель Мессі і Олександр Зінченко не зможуть допомогти своїм командам, відповідно, «Парі Сен-Жермен» і «Манчестер Сіті», у найближчих матчах. Обидва гравці заразилися коронавірусом і відправлені на карантин.

    В «ПСЖ» на самоізоляції перебувають четверо футболістів – Ліонель Мессі, Хуан Бернат, Серхіо Ріко та Натан Бітюмазала.

    В «Манчестер Сіті» разом з Зінченком не зможуть допомогти команді Філ Фоден і Джон Стоунз.

    «ПСЖ» наступний матч проведе 9 січня проти «Ліона».

    «Манчестер Сіті» 1 січня переміг «Арсенал» (2:1), а наступний матч проведе 15 січня проти «Челсі».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Зінченко Ліонель Мессі
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    Мессі і Зінченко заразилися коронавірусом