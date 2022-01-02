Мессі і Зінченко заразилися коронавірусом

Олександр Зінченко у найближчих матчах не зіграє

Футболістів відправили на карантин

Ліонель Мессі і Олександр Зінченко не зможуть допомогти своїм командам, відповідно, «Парі Сен-Жермен» і «Манчестер Сіті», у найближчих матчах. Обидва гравці заразилися коронавірусом і відправлені на карантин.

В «ПСЖ» на самоізоляції перебувають четверо футболістів – Ліонель Мессі, Хуан Бернат, Серхіо Ріко та Натан Бітюмазала.

В «Манчестер Сіті» разом з Зінченком не зможуть допомогти команді Філ Фоден і Джон Стоунз.

«ПСЖ» наступний матч проведе 9 січня проти «Ліона».

«Манчестер Сіті» 1 січня переміг «Арсенал» (2:1), а наступний матч проведе 15 січня проти «Челсі».