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    Донецький ФК «Олімпік» оголосив про зміну логотипу клубу

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    Донецький ФК «Олімпік» оголосив про зміну логотипу клубу

    Кожен охочий може взяти участь у конкурсі

    ФК «Олімпік» оголосив ребрендинг і конкурс на новий логотип клубу.

    Як інформує офіційний сайт донецького клубу, нинішня емблема служить уже 17 років – вона була представлена у 2001 році.

    «Нова емблема повинна бути сучасною, унікальною та представницькою, пов'язувати воєдино історію Донецька й історію району Боссе, звідки почав свій шлях клуб «Олімпік», - зазначається у повідомленні прес-служби клубу.

    «В основі емблеми повинен бути один із символів, що відображає наш край або ж історію клубу. Крім того, логотип повинен відповідати клубним кольорам – небесно-блакитному, чорному та білому», - продовжується.

    Зазначається, що конкурс буде включати у себе три етапи: прийом робіт, голосування уболівальників за кращі роботи, визначення спеціальною комісією переможця з числа трьох логотипів, які зібрали найбільшу кількість голосів.

    Переможець конкурсу отримає грошову винагороду у розмірі 12 тисяч гривень, а також подарунки від ФК «Олімпік».

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