Донецький ФК «Олімпік» оголосив про зміну логотипу клубу
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Розсилка
Кожен охочий може взяти участь у конкурсі
ФК «Олімпік» оголосив ребрендинг і конкурс на новий логотип клубу.
Як інформує офіційний сайт донецького клубу, нинішня емблема служить уже 17 років – вона була представлена у 2001 році.
«Нова емблема повинна бути сучасною, унікальною та представницькою, пов'язувати воєдино історію Донецька й історію району Боссе, звідки почав свій шлях клуб «Олімпік», - зазначається у повідомленні прес-служби клубу.
«В основі емблеми повинен бути один із символів, що відображає наш край або ж історію клубу. Крім того, логотип повинен відповідати клубним кольорам – небесно-блакитному, чорному та білому», - продовжується.
Зазначається, що конкурс буде включати у себе три етапи: прийом робіт, голосування уболівальників за кращі роботи, визначення спеціальною комісією переможця з числа трьох логотипів, які зібрали найбільшу кількість голосів.
Переможець конкурсу отримає грошову винагороду у розмірі 12 тисяч гривень, а також подарунки від ФК «Олімпік».