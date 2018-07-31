Донецький ФК «Олімпік» оголосив про зміну логотипу клубу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кожен охочий може взяти участь у конкурсі

ФК «Олімпік» оголосив ребрендинг і конкурс на новий логотип клубу.

Як інформує офіційний сайт донецького клубу, нинішня емблема служить уже 17 років – вона була представлена у 2001 році.

«Нова емблема повинна бути сучасною, унікальною та представницькою, пов'язувати воєдино історію Донецька й історію району Боссе, звідки почав свій шлях клуб «Олімпік», - зазначається у повідомленні прес-служби клубу.

«В основі емблеми повинен бути один із символів, що відображає наш край або ж історію клубу. Крім того, логотип повинен відповідати клубним кольорам – небесно-блакитному, чорному та білому», - продовжується.

Зазначається, що конкурс буде включати у себе три етапи: прийом робіт, голосування уболівальників за кращі роботи, визначення спеціальною комісією переможця з числа трьох логотипів, які зібрали найбільшу кількість голосів.

Переможець конкурсу отримає грошову винагороду у розмірі 12 тисяч гривень, а також подарунки від ФК «Олімпік».