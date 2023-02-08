Допуск РФ і Білорусі до Олімпіади. Швеція зробила заяву

Міністр спорту Швеції заявив, що допуск РФ і Білорусі до Олімпіади означає нормалізацію війни

Уряд Швеції підтримує регіональні спортивні організації та конфедерації у їхніх спробах вплинути на Міжнародний олімпійський комітет щодо участі Росії та Білорусі в Олімпіаді 2024 року. Про це заявив міністр спорту Якоб Форссмед, передає Euractiv.

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Форссмед заявив, що рішення МОК є «вкрай дивним» і є «нормалізацією війни».

«Справа не в тому, що ситуація на місцях змінилася, а в тому, що агресивна війна Росії проти України продовжується і значною мірою спрямована проти цивільного населення. Нам здається вкрай дивним, що МОК змінив свою позицію у цій ситуації», – зазначив міністр.

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Зазначається, що шведський уряд підтримає шведські та скандинавські спортивні організації, такі як Північний олімпійський та паралімпійський комітети, які вже заявили, що виступають проти участі Росії та Білорусі в Олімпійських іграх.

Уряд активно підтримуватиме їх спроби вплинути, хоча формально не намагатиметься зупинити рішення МОК, додав Форссмед.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації допустити російських та білоруських спортсменів на змагання у нейтральному статусі за дотримання деяких умов.

Україна заявила, що бойкотуватиме Олімпіаду, якщо виступатимуть білоруські та російські спортсмени. Крім того, бойкотом пригрозила ще одна країна.