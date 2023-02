Як російські спортсмени в погонах збираються проникнути на Олімпіаду? Розслідування «Главкома»

У той день, коли президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах допускав «вивчення можливостей» повернення атлетів з Росії та Білорусі у міжнародний спорт, вже близько двох тисяч професійних українських спортсменів тримали в руках зброю і стояли на захисті батьківщини. Майже 60 з них уже загинули.

Бажання Томаса Баха зробити комерційно успішною наступну Олімпіаду, яка має відбутися у Парижі, зрозуміле. Адже Росія ніколи не шкодувала грошей на промоцію своїх представників, навіть тоді, коли вони виступали під так званим «нейтральним прапором». І не шкодувала рекламних пакетів уже на самих Іграх, пропагуючи «силу и мощь великой России». Треба сказати, що сам голова Олімпійського Комітету (німець за національністю) має давні і дуже теплі стосунки з Володимиром Путіним. З ним він разом ходив на хокей, пив чай з олімпійською чемпіонкою росіянкою Оленою Ісінбаєвою, а зароблені МОК гроші на Іграх-2014-го в Сочі перерахував на «потреби російського спорту».

Війна, яку оголосив Володимир Путін одразу після завершення зимових Олімпійських Ігор-2022 в Пекіні, заставила спортивний світ визначатися, що робити з російськими спортсменами. Деякі міжнародні федерації одразу заявили про недопуск росіян та суддів від цієї країни на міжнародні змагання. Деякі намагалися закривати очі на громадянство (наголошуючи, що на змаганням спортсмени будуть представляти самі себе, а не країну). Як, сталося, наприклад з участю на той момент першої ракетки світу Даниїла Мєдвєдєва у ряді міжнародних турнірів.

Так само намагався «пропетляти» і очільник МОК. То він підтримував продовження санкцій щодо участі російських і білоруських спортсменів, то у жовтні неочікувано став на їх захист, мовляв, «не вони розв’язували цю війну». А на саміті G-20 взагалі заявив, що недопуск до змагань росіян і білорусів «порушує принцип «спорт – поза політикою» та унеможливлює чесність проведення змагань».

Тому нова ініціатива Баха щодо того, аби надати членам олімпійської національної збірної Росії та Білорусії можливість взяти участь у наступній Олімпіаді-2024, особливим сюрпризом не стала. Очільника МОК не зупиняє й те, що такий крок може стати причиною бойкоту змагань іншими спортсменами. На відповідну заяву президента НОК України Вадима Гутцайта Бах відповів, що і ймовірний бойкот «не відповідає місії МОК».

До заочної дискусії з Бахом вдався і президент України Володимир Зеленський. Глава держави оголосив про початок «марафону чесності», що буде спрямований на очищення керівництва міжнародних олімпійських структур від лицемірства. Глава держави також запросив Баха у зруйнований росіянами Бахмут на Донеччині.

Польща, Естонія, Литва, Латвія, Норвегія, Велика Британія та Німеччина вже засудили позицію МОК. Тим не менше, знайшлися відомі європейські політики, які підтримали дивне рішення: міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає «неправильним ставитись до всіх росіян як до ворогів». «Я ніколи не поділяв закритості стосовно артистів, спортсменів, мирного населення», – зазначив урядовець. Натомість про можливий бойкот наступної Олімпіади уже заявила і прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас. «Час посилювати ізоляцію, а не поступатися Росії», – написала вона.

За версією Баха, на Олімпіаду можуть поїхати представники російських і білоруських федерацій «за суворих умов»: після перевірки позиції атлетів щодо війни в Україні. Власне, як це буде реалізовуватися на практиці – сказати важко. Адже за критику війни («спецоперації») в РФ передбачена кримінальна відповідальність. Отже, як спортсменам, які розкритикували війну Путіна, після змагань повертатися додому, не зрозуміло.

Так само незрозумілою є методологія відбору спортсменів, адже їх на змагання мають відряджати федерації (які, як би там не було, залишаються частиною російської пропагандистської машини). У МОК ніби схвалили ідею дозволити спортсменам з країн-агресорів брати участь у кваліфікаційних змаганнях у межах Азії. Однак уже це означає дозвіл російським атлетам на участь у змаганнях міжнародного рівня.

Реалії ж такі: російські спортсмени масово і відкрито підтримують війну в Україні. Цю підтримку Путін відчував ще від початку повномасштабного вторгнення. Вже 18 березня, коли російські солдати розстрілювали жителів Бучі, чимало відомих російських спортсменів взяли участь у мітингу «За світ без нацизму! За Росію! За президента!» у Лужниках. Мітинг-концерт нібито приурочили до восьмиріччя «приєднання Криму до Росії», просте фактично це був своєрідний парад спортсменів-рашистів. Ці люди після усунення від міжнародних змагань завжди верещали, що спорт поза політикою. Проте якщо це і так, то точно не в Росії…

Минув майже рік – і позиція тих, хто за «спорт поза політикою» не змінилася: вони і далі затято підтримують російського диктатора.

До прикладу, гросмейстер Сергій Карякін повторює одну з топ-тез кремлівської пропаганди про «восєм лєт бамбілі Донбас»: «Довгі вісім років ми з надією чекали порятунку від незліченних обстрілів і втрат людських життів, безперервного геноциду з боку київського режиму, який поки що діє».

Шахіст не погидував вклонитися в ноги Путіну і підтримав геноцид українців: «Висловлюю вам, нашому головнокомандувачу, повну підтримку у захисті інтересів Росії, нашого багатонаціонального російського народу, усунення загроз та встановлення миру! Бажаю якнайшвидшого виконання всіх поставлених перед нашою доблесною армією завдань».

Шахіст періодично висловлюється на підтримку диктатора. Так, в одному зі своїх інтерв’ю гросмейстер стверджував, що «Європа повністю деградує, Штати – трохи меншою мірою». «Гадаю, спецоперація дає необхідний поштовх, щоб залишатися людьми, щоб залишатися осторонь тих жахів, які відбуваються там», – казав тоді Карякін.

Путін у боргу не залишився: на початку червня минулого року він нагородив Карякіна орденом ІІ ступеня «За заслуги перед Батьківщиною». Тиран цим також оцінив жертви, на які пішов шахіст: 21 березня за рішенням комісії FIDE з етики та дисципліни Карякіна було відсторонено на пів року через його відкритий лист на ім'я Путіна, в якому той підтримав проведення спецоперації в Україні. Найогидніше в цій історії те, що Карякін народився у Сімферополі та до 2009 року виступав під прапором України. Потім гросмейстер отримав громадянство Росії.

Таких, як Карякін, багато.

Боксер Олександр Повєткін до карякінських «восєм лет бамбілі Домбас» добавив ще одну тезу пропаганди. Мова про нібито нацизм в Україні, підтримуваний Заходом: «Сила в правді. Ця відома фраза, яку сказав Сергій Бодров (російський актор і режисер – «Главком»), сьогодні відображає суть того, що відбувається в Україні. Ми билися за правду усі ці роки, доки на Донбасі винищували слов'ян. Тому я за президента та його рішення стати на захист простих людей, дати відсіч неонацизму, який паразитує відомо за чий рахунок».

До слова, після таких заяв з'ясувалося, що Повєткін телефонував українському чемпіону Олександру Усику. «Повєткін почав щось там розповідати – він не розуміє взагалі нічого. Він Сашкові почав дзвонити, розповідати якісь історії, що щось не так у вас, що вам щось здається. Як він може знати, що в нас?», – обурювалась дружина Усика Катерина.

Відома лижниця, а нині глава Федерації лижних гонок Росії Олена Вяльбе теж сліпо довіряє Путіну. «Усьому світу ясно, що ми – патріоти країни. Принаймні я всі роки, коли балотувався Володимир Володимирович Путін у президенти, голосувала за нього. У першу його передвиборчу кампанію я була в нього довіреною особою. Тому рішення цієї людини я ніколи не заперечуватиму, не обговорюватиму і навіть не замислюватимусь над цим, тому що я повністю їй довірилася. І вважаю, що це абсолютно правильно», – зізнається вона.

Ба більше: Вяльбе підтримує імідж мачо для 70-річного Путіна – диктатора, який скаче на коні голяка. Лижниця вважає, що від Путіна у захваті майже всі жінки РФ: «Думаю, що він узагалі підкорив 99% жінок Росії. Бо коли він говорить — багато жінок починають слухати. Мало хто із жінок слухає інших політиків».

У Росії також досі існує цілий особливий спортивний підрозділ, який напряму підвідомчий міноборони РФ. Це клуб ЦСКА (Центральний спортивний клуб армії), який є одним із найбільших спортивних аргераторів країни. Спортсмени з цього клубу традиційно складають кістяк російських національних збірних. А самі члени команд носять такі ж погони, як і окупанти, що воюють на території України.

Із ЦСКА у Путіна взагалі повне взаєморозуміння. Клуб неодноразово висловлював свою підтримку війні проти України, а Путін щедро за це платить.

Вже на другий день повномасштабного вторгнення РФ в Україну хоккейні клуби ЦСКА і «Спартак» провели товариський матч під великим банером с логотипом ЦСКА та надписом «Путін – наш президент».

У жовтні минулого року волейбольна команда ЦСКА підтримала російську армію: гравці та тренери армійського клубу знялися у відеоролику, в якому використано музику пісні «Священна війна» (Вставай, страна огромная…»).

«Рядові та офіцери, ополченці та добровольці, волейбольний клуб ЦСКА з вами. Наші цінності – мужність, вірність, честь, любов до Батьківщини. Наш обов'язок – захист Вітчизни. Ми всі вміємо тримати удар, підніматися та йти вперед, попри втому, попри біль. Ми переможемо, незважаючи ні на що! Коли настане наш час, ми станемо пліч-о-пліч поруч з вами. Правда – за нами! Ми разом! Ми – Росія!» – декламують учасники клубу на відео.

В інстаграмі ЦСКА чимало відеороликів, де члени клубу закликають до боротьби із «нацистским бєспрєдєлом» усі вони під хештегами #ZаПацаноV #ZаПобеду #героиZ

Показово, що можливість коментувати під такими дописами відключена.

У Twitter ЦСКА поширило відео із дитячими малюнками на підтримку війни – на тлі грає «Пусть всєгда будєт небо…» .

