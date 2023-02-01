Як російські спортсмени в погонах збираються проникнути на Олімпіаду? Розслідування «Главкома»

Російський спорт масово підтримав напад на Україну. МОК не бачить в цьому проблеми?

У той день, коли президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах допускав «вивчення можливостей» повернення атлетів з Росії та Білорусі у міжнародний спорт, вже близько двох тисяч професійних українських спортсменів тримали в руках зброю і стояли на захисті батьківщини. Майже 60 з них уже загинули.

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Бажання Томаса Баха зробити комерційно успішною наступну Олімпіаду, яка має відбутися у Парижі, зрозуміле. Адже Росія ніколи не шкодувала грошей на промоцію своїх представників, навіть тоді, коли вони виступали під так званим «нейтральним прапором». І не шкодувала рекламних пакетів уже на самих Іграх, пропагуючи «силу и мощь великой России». Треба сказати, що сам голова Олімпійського Комітету (німець за національністю) має давні і дуже теплі стосунки з Володимиром Путіним. З ним він разом ходив на хокей, пив чай з олімпійською чемпіонкою росіянкою Оленою Ісінбаєвою, а зароблені МОК гроші на Іграх-2014-го в Сочі перерахував на «потреби російського спорту».

Війна, яку оголосив Володимир Путін одразу після завершення зимових Олімпійських Ігор-2022 в Пекіні, заставила спортивний світ визначатися, що робити з російськими спортсменами. Деякі міжнародні федерації одразу заявили про недопуск росіян та суддів від цієї країни на міжнародні змагання. Деякі намагалися закривати очі на громадянство (наголошуючи, що на змаганням спортсмени будуть представляти самі себе, а не країну). Як, сталося, наприклад з участю на той момент першої ракетки світу Даниїла Мєдвєдєва у ряді міжнародних турнірів.

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Так само намагався «пропетляти» і очільник МОК. То він підтримував продовження санкцій щодо участі російських і білоруських спортсменів, то у жовтні неочікувано став на їх захист, мовляв, «не вони розв’язували цю війну». А на саміті G-20 взагалі заявив, що недопуск до змагань росіян і білорусів «порушує принцип «спорт – поза політикою» та унеможливлює чесність проведення змагань».

Тому нова ініціатива Баха щодо того, аби надати членам олімпійської національної збірної Росії та Білорусії можливість взяти участь у наступній Олімпіаді-2024, особливим сюрпризом не стала. Очільника МОК не зупиняє й те, що такий крок може стати причиною бойкоту змагань іншими спортсменами. На відповідну заяву президента НОК України Вадима Гутцайта Бах відповів, що і ймовірний бойкот «не відповідає місії МОК».

До заочної дискусії з Бахом вдався і президент України Володимир Зеленський. Глава держави оголосив про початок «марафону чесності», що буде спрямований на очищення керівництва міжнародних олімпійських структур від лицемірства. Глава держави також запросив Баха у зруйнований росіянами Бахмут на Донеччині.

Польща, Естонія, Литва, Латвія, Норвегія, Велика Британія та Німеччина вже засудили позицію МОК. Тим не менше, знайшлися відомі європейські політики, які підтримали дивне рішення: міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає «неправильним ставитись до всіх росіян як до ворогів». «Я ніколи не поділяв закритості стосовно артистів, спортсменів, мирного населення», – зазначив урядовець. Натомість про можливий бойкот наступної Олімпіади уже заявила і прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас. «Час посилювати ізоляцію, а не поступатися Росії», – написала вона.

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Глава МОК Томас Бах наполягає, що бойкот росіян і білорусів «не відповідає місії МОК» Фото: Reuters

Як відбиратимуть росіян і білорусів на Олімпіаду? Версія Баха

За версією Баха, на Олімпіаду можуть поїхати представники російських і білоруських федерацій «за суворих умов»: після перевірки позиції атлетів щодо війни в Україні. Власне, як це буде реалізовуватися на практиці – сказати важко. Адже за критику війни («спецоперації») в РФ передбачена кримінальна відповідальність. Отже, як спортсменам, які розкритикували війну Путіна, після змагань повертатися додому, не зрозуміло.

Так само незрозумілою є методологія відбору спортсменів, адже їх на змагання мають відряджати федерації (які, як би там не було, залишаються частиною російської пропагандистської машини). У МОК ніби схвалили ідею дозволити спортсменам з країн-агресорів брати участь у кваліфікаційних змаганнях у межах Азії. Однак уже це означає дозвіл російським атлетам на участь у змаганнях міжнародного рівня.

Позиція щодо війни в Україні

Реалії ж такі: російські спортсмени масово і відкрито підтримують війну в Україні. Цю підтримку Путін відчував ще від початку повномасштабного вторгнення. Вже 18 березня, коли російські солдати розстрілювали жителів Бучі, чимало відомих російських спортсменів взяли участь у мітингу «За світ без нацизму! За Росію! За президента!» у Лужниках. Мітинг-концерт нібито приурочили до восьмиріччя «приєднання Криму до Росії», просте фактично це був своєрідний парад спортсменів-рашистів. Ці люди після усунення від міжнародних змагань завжди верещали, що спорт поза політикою. Проте якщо це і так, то точно не в Росії…

Російські спортсмени підтримали геноцид українців кадр трансляції

Минув майже рік – і позиція тих, хто за «спорт поза політикою» не змінилася: вони і далі затято підтримують російського диктатора.

Спортрашизм у цитатах

До прикладу, гросмейстер Сергій Карякін повторює одну з топ-тез кремлівської пропаганди про «восєм лєт бамбілі Донбас»: «Довгі вісім років ми з надією чекали порятунку від незліченних обстрілів і втрат людських життів, безперервного геноциду з боку київського режиму, який поки що діє».

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Шахіст не погидував вклонитися в ноги Путіну і підтримав геноцид українців: «Висловлюю вам, нашому головнокомандувачу, повну підтримку у захисті інтересів Росії, нашого багатонаціонального російського народу, усунення загроз та встановлення миру! Бажаю якнайшвидшого виконання всіх поставлених перед нашою доблесною армією завдань».

Шахіст періодично висловлюється на підтримку диктатора. Так, в одному зі своїх інтерв’ю гросмейстер стверджував, що «Європа повністю деградує, Штати – трохи меншою мірою». «Гадаю, спецоперація дає необхідний поштовх, щоб залишатися людьми, щоб залишатися осторонь тих жахів, які відбуваються там», – казав тоді Карякін.

Путін у боргу не залишився: на початку червня минулого року він нагородив Карякіна орденом ІІ ступеня «За заслуги перед Батьківщиною». Тиран цим також оцінив жертви, на які пішов шахіст: 21 березня за рішенням комісії FIDE з етики та дисципліни Карякіна було відсторонено на пів року через його відкритий лист на ім'я Путіна, в якому той підтримав проведення спецоперації в Україні. Найогидніше в цій історії те, що Карякін народився у Сімферополі та до 2009 року виступав під прапором України. Потім гросмейстер отримав громадянство Росії.

Рашист Карякін: У мене багато друзів, родичів і в Донецьку, і в Україні — зокрема в Запоріжжі, Житомирі… Взагалі я сильно переживаю. І вірю, що наша армія зможе навести там лад фото з відкритих джерел

Таких, як Карякін, багато.

Боксер Олександр Повєткін до карякінських «восєм лет бамбілі Домбас» добавив ще одну тезу пропаганди. Мова про нібито нацизм в Україні, підтримуваний Заходом: «Сила в правді. Ця відома фраза, яку сказав Сергій Бодров (російський актор і режисер – «Главком»), сьогодні відображає суть того, що відбувається в Україні. Ми билися за правду усі ці роки, доки на Донбасі винищували слов'ян. Тому я за президента та його рішення стати на захист простих людей, дати відсіч неонацизму, який паразитує відомо за чий рахунок».

До слова, після таких заяв з'ясувалося, що Повєткін телефонував українському чемпіону Олександру Усику. «Повєткін почав щось там розповідати – він не розуміє взагалі нічого. Він Сашкові почав дзвонити, розповідати якісь історії, що щось не так у вас, що вам щось здається. Як він може знати, що в нас?», – обурювалась дружина Усика Катерина.

Повєткін регулярно засвідчує свою повагу до Путіна Фото: Коммерсант

Відома лижниця, а нині глава Федерації лижних гонок Росії Олена Вяльбе теж сліпо довіряє Путіну. «Усьому світу ясно, що ми – патріоти країни. Принаймні я всі роки, коли балотувався Володимир Володимирович Путін у президенти, голосувала за нього. У першу його передвиборчу кампанію я була в нього довіреною особою. Тому рішення цієї людини я ніколи не заперечуватиму, не обговорюватиму і навіть не замислюватимусь над цим, тому що я повністю їй довірилася. І вважаю, що це абсолютно правильно», – зізнається вона.

Олена Вяльбе обожнює Путіна і переконана, що лише його слухають російські жінки фото з відкритих джерел

Ба більше: Вяльбе підтримує імідж мачо для 70-річного Путіна – диктатора, який скаче на коні голяка. Лижниця вважає, що від Путіна у захваті майже всі жінки РФ: «Думаю, що він узагалі підкорив 99% жінок Росії. Бо коли він говорить — багато жінок починають слухати. Мало хто із жінок слухає інших політиків».

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Особливий ЦСКА

У Росії також досі існує цілий особливий спортивний підрозділ, який напряму підвідомчий міноборони РФ. Це клуб ЦСКА (Центральний спортивний клуб армії), який є одним із найбільших спортивних аргераторів країни. Спортсмени з цього клубу традиційно складають кістяк російських національних збірних. А самі члени команд носять такі ж погони, як і окупанти, що воюють на території України.

Спортсмени та керівництво клубу часто одягають військову форму: на офіційні заходи, для фотографій фото з відкритих джерел

У всіх тренерів є воєнна форма, яку вони періодично одягають на офіційні заходи

Із ЦСКА у Путіна взагалі повне взаєморозуміння. Клуб неодноразово висловлював свою підтримку війні проти України, а Путін щедро за це платить.

Вже на другий день повномасштабного вторгнення РФ в Україну хоккейні клуби ЦСКА і «Спартак» провели товариський матч під великим банером с логотипом ЦСКА та надписом «Путін – наш президент».

Хокейна команда ЦСКА палко підтримала диктатора Кадр каналу «Спорт 1»

У жовтні минулого року волейбольна команда ЦСКА підтримала російську армію: гравці та тренери армійського клубу знялися у відеоролику, в якому використано музику пісні «Священна війна» (Вставай, страна огромная…»).

«Рядові та офіцери, ополченці та добровольці, волейбольний клуб ЦСКА з вами. Наші цінності – мужність, вірність, честь, любов до Батьківщини. Наш обов'язок – захист Вітчизни. Ми всі вміємо тримати удар, підніматися та йти вперед, попри втому, попри біль. Ми переможемо, незважаючи ні на що! Коли настане наш час, ми станемо пліч-о-пліч поруч з вами. Правда – за нами! Ми разом! Ми – Росія!» – декламують учасники клубу на відео.

В інстаграмі ЦСКА чимало відеороликів, де члени клубу закликають до боротьби із «нацистским бєспрєдєлом» усі вони під хештегами #ZаПацаноV #ZаПобеду #героиZ

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ФАУ МО РФ ЦСКА (@teamcska)

Показово, що можливість коментувати під такими дописами відключена.

У Twitter ЦСКА поширило відео із дитячими малюнками на підтримку війни – на тлі грає «Пусть всєгда будєт небо…» .

June 2 *quote*

"For the International Children's Protection Day CSKA organized the drawing campaign "Za Pobedu! (For Victory)" to support their troops who fight against Ukraine.



CSKA made a montage using one famous Soviet song. Members of the sports clubs did this 👇 Part 1 pic.twitter.com/dOWyMr8yk7 Будь ласка, читайте текст після реклами August 27, 2022

Ось такі постери були опубліковані на офіційній сторінці клубу в інстаграмі 4 березня минулого року.

Позицію клубу так чи інакше поділяють усі його члени. Приміром, триразова чемпіонка світу у стрибках у висоту Марія Ласіцкене «прославилась» своїм відкритим листом президенту МОК. Ласіцкене, яка була довіреною особою Путіна на останніх президентських виборах, а нині представляє спортивне товариство ЦСКА – установу Міноборони Росії, яка щодня вбиває українців, раптом опинилась… поза політикою.

Ласіцкене регулярно одягає військову форму РФ на офіційні заходи фото з відкритих джерел

«З останніх семи років сумарно я близько чотирьох не мала можливості виступати на міжнародних змаганнях, хоча до мене ніколи не було претензій. Крім однієї... Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій при першій-ліпшій можливості дістає з рукава козир у вигляді мого російського паспорта. І ви спускаєте їм це з рук», – ображається спортсменка.

«Ви вважаєте за краще не вникати в те, що атлети, які живуть в Росії, думають і як живуть з тим, що відбувається в Україні... Але ви вибрали найпростіше для вас рішення: відсторонити всіх за принципом громадянства», – писала Ласіцкене, яка ані єдиним словом не зважилась висловити своє ставлення до війни Путіна проти України.

Скріншот Інстаграм-сторінки Ласіцкене

Заслужений майстер спорту Росії, чемпіон світу та Європи з самбо, дворазовий володар Кубка світу, чемпіон Росії, а нині командир взводу – тренер спортивного взводу спортивної роти (м. Санкт-Петербург) старший лейтенант ЗС РФ Федір Дуриманов у березні минулого року відкрито заявляв про своє бажання працювати з дітьми «із звільнених територій, що увійшли до складу Росії».

Скріншот Інстаграм-сторінки Дуриманова

Російський легкоатлет з клубу ЦСКА Сергій Шубенков висловлює свої погляди м'яко, але певна позиція за ними проглядається. Так, коли в інтерв'ю він говорив про українську спортсменку Ольгу Саладуху, то зазначив, що вона походить з міста (Донецьк), «яке Україна вважає своїм». Війною війну він не називає, а віддає перевагу заведеному пропагандою терміну СВО.

Російська фехтувальниця на шаблях клубу ЦСКА, багаторазова олімпійська чемпіонка, а ще - майор Збройних сил РФ Софья Вєлікая часто з’являється на публіці у військовій формі. З рук міністра оборони Сергія Шойгу товаріщ майор отримувала нагороди.

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Шойгу надав капітану Вєлікій достроково звання майора Фото: Інстаграм sofya.velikaya

Не лише Вєлікая удостоїлась честі бути нарогодженою міністром оборони Шойгу. Так, наприклад, спортсмени, які представляли ЦСКА на літніх Олімпійських іграх в Токіо, зокрема, олімпійський чемпіон Заурбек Сідаков і бронзові призери Мадіна Таймазова і Артур Найфонов, наказом міністерства оборони Росії нагороджені медалями «За військову доблесть».

Російські спортсмени ЦСКА надзвичайно близькі до міністерства оборони РФ фото: region15.ru

Двократна олімпійська чемпіонка шабліста Софія Позднякова в ім’я Путіна і його війни розлучилася зі своїм чоловіком Костянтином Лохановим. Лоханов 23 лютого 2022 виїхав з Росії на огляд до лікаря, після чого 25 лютого йому зробили операцію. Потім спортсмен вирішив не повертатися до Росії і переїхав до США. Через це його відразу прибрали зі складу збірної Росії.

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Костянтин не сприйняв повномасштабного вторгнення. Позднякова ж залишилась вірною Путіну і своєму батьку, главі Олімпійського комітету РФ Станіславу Позднякову. Він згодом розказував, що його донька розвелася з Лохановим «через любов до батьківщини».

Саме через виїзд Лоханова до США його одразу виключили зі збірної.

Про розлучення фехтувальників стало відомо у вересні Фото: twitter.com/telesporttv

Титуловані російські гімнастки Аріна і Діна Авєріни взяли участь, певно, в усіх заходах на підтримку війни. Крім того, у вересні 2022 року Діна виступили у купальнику, стилізованому під герб РФ, який, як пишуть дівчата, був пошитий у 2019 році.

Фото з Інстаграму averinsteam

Такі прогини, як то кажуть, були зараховані: зі спорту, який «поза політикою», дівчата перейдуть у будівлю Держдуми РФ: з 15 лютого вони входитимуть до складу Молодіжного парламенту, де вони очолять експертну раду зі спорту.

Фото з Інстаграму averinsteam

Після того, як інстаграм для росіян прикрили, ЦСКА переїхало у telegram. Там вони продовжують активно інформувати фанів про спортивні успіхи, а також поширювати тези пропаганди, одна з яких – прославляння перемоги у Другій світовій. Зокрема, один із дописів присвячений акції, під час якої дітям роздавали «блокадний хліб»: 125 грамів на кожного, бо такою була норма за часів блокадного Ленінграду.

У відповідь на такі бурхливі прояви симпатії Путін надав спортсменам, пов’язаним із ЦСКА, гарантії, що їх не мобілізують. Такий виняток дивує, адже «часткова мобілізація», яку Путін підписав 21 вересня, передбачала набір до лав армії насамперед тих, хто вже служив і має бойовий досвід. Логічно було б, аби члени Центрального спортивного клубу армії пішли у перших рядах. Але так не сталося. «Спортсменам ЦСКА давно було оголошено, що їх призиватимуть в останніх хвилях. Нещодавно ця інформація була підтверджена ще раз», – запевнило кремлівське агентство РИА Новости, посилаючись на власні джерела.

«Думаю, гравці ЦСКА не можуть бути мобілізовані. Наскільки я знаю, російські гравці ЦСКА вже відслужили все у спортивних ротах. Беруть тих, хто відслужив, з конкретними військово-обліковими спеціальностями. Як думаєте, чи потрібні ті, хто зараз відслужив у спортроті?» – так в інтерв'ю ТАСС пояснив ситуацію почесний президент Єдиної ліги ВТБ, колишній міністр оборони РФ Сергій Іванов.

Ще один штрих до картини стосунків Путіна – ЦСКА: президентом російського футбольного клубу ЦСКА (який, до речі, перебуває під санкціями США) є Євгеній Гінер. Він також є партнером російської держкорпорації «Ростех», яка виробляє та експортує високотехнологічну промислову продукцію цивільного та військового призначення. Керує корпорацією ексофіцер ФСБ Сергій Чемезов, давній друг і соратник Путіна.

До слова, в середині січня Путін підписав указ щодо масштабного святкування сторіччя існування ЦСКА.

Тож російський спорт точно не поза політикою, точно не проти війни, а інколи він просто в погонах, які навіть не приховує. І голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах точно це знає.

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Наталія Сокирчук, «Главком»