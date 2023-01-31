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Участь білорусів та росіян в Олімпіаді-2024: ще одна країна пригрозила бойкотом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Участь білорусів та росіян в Олімпіаді-2024: ще одна країна пригрозила бойкотом
фото ілюстративне

Якби Ігри відбувалися зараз і в них брали участь спортсмени з Росії та Білорусі, то що латвійська команда не поїхала б на цю Олімпіаду

Латвія готова бойкотувати Олімпійські ігри 2024 року в Парижі, якщо до них допустять російських і білоруських спортсменів. Про це заявив голова Національного олімпійського комітету Латвії Жоржс Тікмерс, передає Delfi.

«Позиція Латвії така – якби ці Ігри відбувалися зараз і в них брали участь спортсмени з Росії та Білорусі, то думаю, що латвійська команда не поїхала б на цю Олімпіаду. Ми всі разом сподіваємося, що війна закінчиться, Україна переможе і тоді буде абсолютно нова ситуація та нові правила гри. Тоді, звичайно, латвійські спортсмени також зможуть брати участь в Олімпіадах», – зазначив Тікмерс.

Президент Латвійського олімпійського комітету також радитиме всім національним спортивним федераціям на міжнародному рівні звернутися із закликом про недопущення росіян і білорусів до відбіркових змагань Олімпіади-2024.

Раніше повідомлялося, що Україна бойкотуватиме Олімпіаду, якщо виступатимуть білоруські та російські спортсмени.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації допустити російських та білоруських спортсменів на змагання у нейтральному статусі за дотримання деяких умов. 

Теги: Олімпіада росія Білорусь Латвія

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