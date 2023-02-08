Мер Парижа запропонувала спосіб участі Росії на Олімпіаді

Політикиня іронічно висловила протест проти участі росіян у змаганнях

Мер Парижа Анн Ідальго вважає, що російські атлети на Олімпійських іграх-2024 можуть виступити хіба що під прапором біженців. Про це вона сказала в ефірі радіо France Info.

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63-річна посадовиця виступає однозначно проти варіанта з нейтральним прапором. Вона впевнена, що бачити спортсменів з РФ, що марширують на параді відкриття або закриття, як ні в чому не бувало, «у той час як на Україну продовжують сипатися бомби» – абсолютно неприпустито.

🗣 Pas de clim dans le village olympique de Paris 2024 : les délégations s’inquiètent ➡️ "Ils viendront et ils verront qu’ils seront très bien. On a choisi de faire des jeux écolos. Faire ces Jeux, c’est accélérer la transformation écologique de la ville”, plaide Anne Hidalgo. pic.twitter.com/8wYHhCxW9I Будь ласка, читайте текст після реклами February 7, 2023



Паризька політикиня додала, що вона проти присутності на Олімпіаді-2024 у Парижі делегації з Росії, поки тривають військові дії в Україні.

25 січня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив, що розглядає можливість індивідуального допуску до змагань для російських та білоруських атлетів. Наголошувалося, що шанс отримати дозвіл на виступ на міжнародних турнірах зможуть лише атлети, які не підтримували проведення спецоперації в Україні та не порушували антидопінгові правила.

Нагадаємо, одразу кілька відомих представників збірної Норвегії з біатлону не підтримують повернення росіян та білорусів на міжнародну арену. Лижниці зі Швеції також відреагували на недавній заклик МОК до спортивних федерацій допустити російських та білоруських спортсменів на змагання.

Крім того, ще сім європейських країн рішучо виступили проти участі росіян у міжнародних спортивних змаганнях.