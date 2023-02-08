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Мер Парижа запропонувала спосіб участі Росії на Олімпіаді

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Мер Парижа запропонувала спосіб участі Росії на Олімпіаді
Французька політикиня закликає бойкотувати росіян на Олімпіаді
фото з відкритих джерел

Політикиня іронічно висловила протест проти участі росіян у змаганнях

Мер Парижа Анн Ідальго вважає, що російські атлети на Олімпійських іграх-2024 можуть виступити хіба що під прапором біженців. Про це вона сказала в ефірі радіо France Info.

63-річна посадовиця виступає однозначно проти варіанта з нейтральним прапором. Вона впевнена, що бачити спортсменів з РФ, що марширують на параді відкриття або закриття, як ні в чому не бувало, «у той час як на Україну продовжують сипатися бомби» – абсолютно неприпустито.


Паризька політикиня додала, що вона проти присутності на Олімпіаді-2024 у Парижі делегації з Росії, поки тривають військові дії в Україні.

25 січня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив, що розглядає можливість індивідуального допуску до змагань для російських та білоруських атлетів. Наголошувалося, що шанс отримати дозвіл на виступ на міжнародних турнірах зможуть лише атлети, які не підтримували проведення спецоперації в Україні та не порушували антидопінгові правила.

Нагадаємо, одразу кілька відомих представників збірної Норвегії з біатлону не підтримують повернення росіян та білорусів на міжнародну арену. Лижниці зі Швеції  також відреагували на недавній заклик МОК до спортивних федерацій допустити російських та білоруських спортсменів на змагання.

Крім того, ще сім європейських країн рішучо виступили проти участі росіян у міжнародних спортивних змаганнях. 

Теги: росіяни Олімпіада спорт

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