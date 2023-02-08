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Допуск РФ та Білорусі до Олімпіади. Банкова зробила заяву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Допуск РФ та Білорусі до Олімпіади. Банкова зробила заяву
Офіс президента

Єрмак: «Світ не має повторювати помилок Берліна-1936»

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів не допустити російських спортсменів до участі в Олімпійських іграх 2024 року. Про це він написав у Twitter.

«На тлі російської агресії, що триває, і руйнівних військових злочинів МОК «вивчає способи» дозволити російським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх у Парижі. Ми закликаємо партнерів приєднатися до нашого марафону чесності, протидіяти цим зусиллям та захищати Олімпійську хартію», – написав президент.

Крім того, прокоментував цю ситуацію і глава Офісу президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що світ не має повторювати помилок Берліна-1936.

«Російські спортсмени не мають бути допущені до Олімпійських ігор у Парижі в 2024 році. Світ не має повторювати помилок Берліна-1936. Росія вбиває людей, руйнує спортивну інфраструктуру. Олімпійські ігри – це про мир. Росія ж обрала нацизм та війну», – написав Єрмак.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації допустити російських та білоруських спортсменів на змагання у нейтральному статусі за дотримання деяких умов.

Україна заявила, що бойкотуватиме Олімпіаду, якщо виступатимуть білоруські та російські спортсмени. Крім того, бойкотом пригрозила ще одна країна.

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Теги: росія Білорусь Володимир Зеленський Олімпіада спорт

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