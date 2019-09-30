Одеса приймала учасників чемпіонату області з боксу серед юніорів та школярів
Вихованці одеської спортшколи №8 завоювали п'ять золотих медалей на чемпіонаті Одеської області з боксу серед юніорів та школярів
В Одесі відбувся чемпіонат Одеської області з боксу серед юніорів та школярів. У змаганнях взяли участь 196 спортсменів.
Безкомпромісні поєдинки кращих боксерів визначили переможців у кінці турніру.
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У турнірі з боксу взяли участь вихованці відділення боксу Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №8 м Одеси, зайнявши при цьому призові місця, зокрема:
- Владислав Гончарук - 1 місце (44 кг);
- Данило Дубінін - 1 місце (46 кг);
- Едуард Лебедєв - 1 місце (54 кг);
- Денис Кудрявцев - 1 місце (56 кг);
- Олександр Чернега - 1 місце (+80 кг).