Одеса приймала учасників чемпіонату області з боксу серед юніорів та школярів



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Вихованці одеської спортшколи №8 завоювали п'ять золотих медалей на чемпіонаті Одеської області з боксу серед юніорів та школярів

В Одесі відбувся чемпіонат Одеської області з боксу серед юніорів та школярів. У змаганнях взяли участь 196 спортсменів.

Безкомпромісні поєдинки кращих боксерів визначили переможців у кінці турніру.

У турнірі з боксу взяли участь вихованці відділення боксу Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №8 м Одеси, зайнявши при цьому призові місця, зокрема: