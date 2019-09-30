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    Одеса приймала учасників чемпіонату області з боксу серед юніорів та школярів

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    Одеса приймала учасників чемпіонату області з боксу серед юніорів та школярів

    Вихованці одеської спортшколи №8 завоювали п'ять золотих медалей на чемпіонаті Одеської області з боксу серед юніорів та школярів

    В Одесі відбувся чемпіонат Одеської області з боксу серед юніорів та школярів. У змаганнях взяли участь 196 спортсменів.

    Безкомпромісні поєдинки кращих боксерів визначили переможців у кінці турніру.

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    Одеса приймала учасників чемпіонату області з боксу серед юніорів та школярів
    Одеса приймала учасників чемпіонату області з боксу серед юніорів та школярів
    Одеса приймала учасників чемпіонату області з боксу серед юніорів та школярів

    У турнірі з боксу взяли участь вихованці відділення боксу Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №8 м Одеси, зайнявши при цьому призові місця, зокрема:

    • Владислав Гончарук - 1 місце (44 кг);
    • Данило Дубінін - 1 місце (46 кг);
    • Едуард Лебедєв - 1 місце (54 кг);
    • Денис Кудрявцев - 1 місце (56 кг);
    • Олександр Чернега - 1 місце (+80 кг).
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