Джима, Підгрушна і Меркушина виступлять за Україну в індивідуальній жіночій гонці
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Розсилка
Юлія Джима
6 грудня в словенській Поклюці заплановано одразу два старти
У зв'язку з переносом чоловічої індивідуальної гонки, на 6 грудня, в словенській Поклюці заплановано одразу два старти - чоловічий і жіночий - в межаз першого етапу Кубку світу з біатлону.
Як відомо, капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний пропустить індивідуальну гонку на етапі в Поклюці.
Чоловіки:
16. Сергій Семенов
21. Артем Прима
85. Артем Тищенко
106. Віталій Кільчицький
Початок гонки 11:15
Жінки:
19. Анастасія Меркушина
22. Віта Семеренко
60. Юлія Журавок
87. Олена Підгрушна
94. Юлія Джима
Початок гонки 15:15