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    Джима, Підгрушна і Меркушина виступлять за Україну в індивідуальній жіночій гонці

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    Юлія Джима - Джима, Підгрушна і Меркушина виступлять за Україну в індивідуальній жіночій гонці
    Юлія Джима

    6 грудня в словенській Поклюці заплановано одразу два старти

    У зв'язку з переносом чоловічої індивідуальної гонки, на 6 грудня, в словенській Поклюці заплановано одразу два старти - чоловічий і жіночий - в межаз першого етапу Кубку світу з біатлону. 

    Як відомо, капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний пропустить індивідуальну гонку на етапі в Поклюці.

    Чоловіки:

    16. Сергій Семенов
    21. Артем Прима
    85. Артем Тищенко
    106. Віталій Кільчицький

    Початок гонки 11:15

    Жінки:

    19. Анастасія Меркушина
    22. Віта Семеренко
    60. Юлія Журавок
    87. Олена Підгрушна
    94. Юлія Джима

    Початок гонки 15:15

    біатлон Кубок світу Збірна України лижний спорт
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