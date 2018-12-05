Джима, Підгрушна і Меркушина виступлять за Україну в індивідуальній жіночій гонці



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Юлія Джима

6 грудня в словенській Поклюці заплановано одразу два старти

У зв'язку з переносом чоловічої індивідуальної гонки, на 6 грудня, в словенській Поклюці заплановано одразу два старти - чоловічий і жіночий - в межаз першого етапу Кубку світу з біатлону.

Як відомо, капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний пропустить індивідуальну гонку на етапі в Поклюці.

Чоловіки:

16. Сергій Семенов

21. Артем Прима

85. Артем Тищенко

106. Віталій Кільчицький

Початок гонки 11:15

Жінки:

19. Анастасія Меркушина

22. Віта Семеренко

60. Юлія Журавок

87. Олена Підгрушна

94. Юлія Джима

Початок гонки 15:15