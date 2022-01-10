Джоковича відпустили і він провів тренування на австралійському корті

Сербський тенісист виграв справу в суді і тепер чекає на рішення міністра імміграції країни

Першу ракетку світу Новака Джоковича відпустили з карантинного дому в Австралії. По це повідомив брат тенісиста Джордже.

«Новак на волі. Кілька хвилин тому тренувався на тенісному корті. Він прилетів до Австралії, щоб грати у теніс та спробувати виграти ще один Australian Open. Упродовж багатьох років його описували по-різному. Але він завжди підтримував свободу вибору», – розповів Джордже Джокович.

Раніше стало відомо, що Новак виграв апеляцію у справі щодо анулювання візи. Прикордонники вважали, що він не мав достатніх підстав для виключення, що дозволяє не вакцинуватися від коронавірусу.

Незважаючи на виграну апеляцію, повідомлялося, що влада Австралії все одно може вигнати спортсмена з країни.

Останні дні Джокович провів у карантинному готелі в Мельбурні.

Відкритий чемпіонат Австралії пройде з 17 по 30 січня. Новак 9 разів вигравав цей турнір.