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    Першу ракетку світу Джоковича заарештували в Австралії

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    Новак Джокович не хоче вакцинуватися - Першу ракетку світу Джоковича заарештували в Австралії
    Новак Джокович не хоче вакцинуватися
    фото з відкритих джерел

    Тенісист виграв апеляцію щодо анулювання візи

    Новака Джоковича, який прилетів в Австралію для участі у Відкритому чемпіонаті Австралії, заарештували. Про це повідомляє журналіст Ксенія Павлович з посиланням на батька тенісиста. Подробиці поки що не повідомляються.

    Раніше стало відомо, що Новак виграв апеляцію у справі щодо анулювання візи. Прикордонники вважали, що він не мав достатніх підстав для медвідведення, що дозволяє не вакцинуватися від коронавірусу.

    Незважаючи на виграну апеляцію, повідомлялося, що влада Австралії все одно може вигнати спортсмена з країни. Новак прилетів до Австралії. Наразі невідомо, чи допустять його до участі у турнірі.

    Останні дні Джокович провів у карантинному готелі в Мельбурні.

    Відкритий чемпіонат Австралії пройде з 17 по 30 січня. Новак 9 разів вигравав цей турнір.

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    Теги: теніс арешт Новак Джокович
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    Першу ракетку світу Джоковича заарештували в Австралії