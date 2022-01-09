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    Світоліна отримала порцію компліментів після перемоги Монфіса в Австралії (фото)

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    Еліна і Гаель за пів року після весілля - Світоліна отримала порцію компліментів після перемоги Монфіса в Австралії (фото)
    Еліна і Гаель за пів року після весілля
    фото з відкритих джерел

    Чоловік подякував Еліні за підтримку прямо на корті

    Еліна Світоліна, яка разом з Гаелем Монфісом розпочала тенісний сезон в Австралії, першою привітала чоловіка з перемогою на змаганнях в Аделаїді.

    Французький тенісист переміг на турнірі «Аделаїда-1». У фіналі він менше, ніж за півтори години, здолав росіянина Карена Хачанова – 6:4, 6:4. Монфіс зробив шість ейсів і не припустився жодної подвійної помилки.

    «Дякую дружині за чудову підтримку», – сказав на нагородженні Гаель.

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    Призовий фонд змагань цього року становив $521 000.

    Переможцем іншого турніру, у Мельбурні, став іспанець Рафаель Надаль, який у фіналі переграв американця Максима Крессі – 7:6 (6), 6:3.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна Ґаель Монфіс
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    Світоліна отримала порцію компліментів після перемоги Монфіса в Австралії (фото)