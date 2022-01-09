Світоліна отримала порцію компліментів після перемоги Монфіса в Австралії (фото)

Еліна і Гаель за пів року після весілля

Чоловік подякував Еліні за підтримку прямо на корті

Еліна Світоліна, яка разом з Гаелем Монфісом розпочала тенісний сезон в Австралії, першою привітала чоловіка з перемогою на змаганнях в Аделаїді.

Французький тенісист переміг на турнірі «Аделаїда-1». У фіналі він менше, ніж за півтори години, здолав росіянина Карена Хачанова – 6:4, 6:4. Монфіс зробив шість ейсів і не припустився жодної подвійної помилки.

«Дякую дружині за чудову підтримку», – сказав на нагородженні Гаель.

Призовий фонд змагань цього року становив $521 000.

Переможцем іншого турніру, у Мельбурні, став іспанець Рафаель Надаль, який у фіналі переграв американця Максима Крессі – 7:6 (6), 6:3.