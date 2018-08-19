Екс-динамівець Федорів: Спорт поза політикою



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Віталій Федорів в матчі проти Сочі

Українець прокоментував інцидент з російським прапором

Український захисник Віталій Федорів, який виступає за Нижній Новгород, прокоментував ситуацію перед матчем проти Сочі, коли він відвернувся від прапора Росії під час гімну.

Слова футболіста наводить портал «Р-Спорт».

«Я людина віруюча і перед грою вимовляю слова молитви. Так було і вчора. Спорт поза політикою. З повагою ставлюся до російського прапору і гімну. Прошу не шукати якогось прихованого політичного змісту в цьому моменті», — заявив Федорів.

Нагадаємо, українець відвернувся від прапора Росії під час виконання державного гімну перед матчем сьомого туру Футбольної національної ліги з Сочі, який відбувся на стадіоні Фішт.