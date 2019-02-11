  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Екс-футболіст львівських «Карпат» дебютував у першості окупованого Криму

    • Розсилка
    Кар'єра Артура Новотрясова пішла по спадній - Екс-футболіст львівських «Карпат» дебютував у першості окупованого Криму
    Кар'єра Артура Новотрясова пішла по спадній
    Сайт «Кримтеплиці»

    У дебютному матчі Артур Новотрясов встиг не реалізувати пенальті

    Оборонець Арткур Новотрясов після тривалих, але безуспішних спроб вкоренитися бодав в одному з елітних українських клубів докотився до того, що повернувся у команду «Кримтеплиця» (Молодіжне), яка зараз виступає в чемпіонаті окупованого Криму.

    Читайте також

    Команду зараз тренує відомий у минулому голкіпер, перший чемпіон України у складі сімферопольської «Таврії» Олег Колесов. Артур вже встиг зіграти за «Кримтеплицю» у Відкритому зимовому Кубку КФС. Команда з Молодіжного поступилася колективу «ТСК-Таврія» з рахунком 1:2. На 88-й хвилині зустрічі Новотрясов не реалізував пенальті.

    Артур Новотрясов – уродженець Євпаторії. У 2009-2012 роках оборонець виступав за команду «Кримтеплиця» (Молодіжне). У 2013 році Артур захищав кольори чернівецької «Буковини». Новотрясов також пограв за колективи «Карпати» (Львів), «Маріуполь», «Чорноморець» (Одеса) та «Інгулець» (Петрове).

     Читайте також: Перехід Ракицького: про золотий унітаз і фактор Тимощука
    Читайте також
    Крим НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Карпати
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ