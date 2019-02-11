Екс-футболіст львівських «Карпат» дебютував у першості окупованого Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кар'єра Артура Новотрясова пішла по спадній Сайт «Кримтеплиці»

У дебютному матчі Артур Новотрясов встиг не реалізувати пенальті

Оборонець Арткур Новотрясов після тривалих, але безуспішних спроб вкоренитися бодав в одному з елітних українських клубів докотився до того, що повернувся у команду «Кримтеплиця» (Молодіжне), яка зараз виступає в чемпіонаті окупованого Криму.

Команду зараз тренує відомий у минулому голкіпер, перший чемпіон України у складі сімферопольської «Таврії» Олег Колесов. Артур вже встиг зіграти за «Кримтеплицю» у Відкритому зимовому Кубку КФС. Команда з Молодіжного поступилася колективу «ТСК-Таврія» з рахунком 1:2. На 88-й хвилині зустрічі Новотрясов не реалізував пенальті.

Артур Новотрясов – уродженець Євпаторії. У 2009-2012 роках оборонець виступав за команду «Кримтеплиця» (Молодіжне). У 2013 році Артур захищав кольори чернівецької «Буковини». Новотрясов також пограв за колективи «Карпати» (Львів), «Маріуполь», «Чорноморець» (Одеса) та «Інгулець» (Петрове).