Тарас Степаненко заявив, що хотів перейти в «Динамо»



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Футбол 24

Однак клуби не змогли домовитися між собою

Тарас Степаненко дебютував в українській Прем'єр-лізі за запорізький «Металург» в 17 років. Вже через рік він вибирав між «Динамо» та «Шахтарем», але трансфер тоді не відбувся.

«У 18 років мною цікавилися і «Динамо», і «Шахтар». У той час я зупинив свій вибір на «Динамо». Але у «Динамо» не вийшло мене забрати – чи то за ціною не домовилися, чи ще щось. Це вирішувалося на іншому рівні. Я спілкувався з представниками обох клубів, на той момент «Динамо» більше хотіло мене», - зізнався Степаненко в ефірі програми Вацко Light.

«Минуло кілька років, я відновився після травми, і так вийшло, що в київському клубі тренера змінювалися, а «Шахтар» вів мене з певного віку. Плюс Луческу хотів оновити опорну зону і йому був потрібен українець. «Шахтар» проявив більше інтересу. Щасливий і вдячний долі, що так сталося. Але все могло статися по-іншому», - сказав гравець збірної України.

Степаненко зіграв 266 матчів у всіх турнірах за «Шахтар», відзначившись 18 голами і 18 результативними передачами. У складі «Гірників» він виграв по 6 раз чемпіонат, Кубок і Суперкубок України.