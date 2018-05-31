Екс-тренер «Карпат» очолить луцьку «Волинь»
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Андрій Тлумак. Фото: ФК Карпати
У весняних матчах «Волинню» керував Віктор Богатир
Тренери «Карпат» U-19 Андрій Тлумак і Андрій Сапуга покинули львівський клуб.
Українські фахівці продовжать кар'єру в іншому клубі.
FootballHub повідомляє, що цим клубом стане «Волинь».
Під керівництвом тренерів «Карпати» U-19 зайняли третє місце.
«Волинь» за підсумками сезону посіла 13-е місце в першій лізі і ставить завдання на наступний сезон вийти в Прем'єр-лігу України.
Раніше «Волинь» розглядала на посаду головного тренера Юрія Вірта, який раніше працював в «Вересі».
Нагадаємо, що в весняних матчах «Волинню» керував Віктор Богатир.
Блискавка! Андрій Тлумак очолить Волинь! pic.twitter.com/8dCocNATo7— FootballHub (@FootballHub_Ua) 31 мая 2018 г.