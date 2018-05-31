  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Екс-тренер «Карпат» очолить луцьку «Волинь»

    • Розсилка
    Андрій Тлумак. Фото: ФК Карпати - Екс-тренер «Карпат» очолить луцьку «Волинь»
    Андрій Тлумак. Фото: ФК Карпати

    У весняних матчах «Волинню» керував Віктор Богатир

    Тренери «Карпат» U-19 Андрій Тлумак і Андрій Сапуга покинули львівський клуб.

    Українські фахівці продовжать кар'єру в іншому клубі.

    FootballHub повідомляє, що цим клубом стане «Волинь».

    Під керівництвом тренерів «Карпати» U-19 зайняли третє місце.

    «Волинь» за підсумками сезону посіла 13-е місце в першій лізі і ставить завдання на наступний сезон вийти в Прем'єр-лігу України.

    Раніше «Волинь» розглядала на посаду головного тренера Юрія Вірта, який раніше працював в «Вересі».

    Нагадаємо, що в весняних матчах «Волинню» керував Віктор Богатир.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України Прем'єр Ліга ФК Карпати
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ