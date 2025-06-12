Ексгравець збірної України з хокею отримав важкі поранення на фронті

Олександр Матвійчук з трьома побратимами потрапив у ворожу засідку

10 червня, виконуючи бойове завдання, важкого поранення зазнав колишній хокеїст «Сокола» і національної команди України, а пізніше дитячий тренер дитячих команд «Богуславських Шершнів» та київського «Сокола» Олександр Матвійчук. Про це повідомляє «Главком» з посилання на «Сокіл».

Олександр Матвійчук – штурмовик, старший сержант, неодноразово нагороджений Штабом ГУР МО.

Наразі Олександр перебуває у важкому стані в медикаментозному сні під наглядом лікарів у Дніпровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова.

Поранення Олександра Матвійчука дуже серйозні:

вогнепальне кульове поранення обличчя з повною втратою хрящів носа та численними переломами: кісток носа, верхньої

щелепи, стінок гайморових пазух з обох сторін, комірок решітчастого лабіринту, твердого піднебіння;

вогнепальне уламкове наскрізне поранення лівого плеча з масивною втратою м’яких тканин;

вогнепальне осколкове сліпе поранення правої стопи;

закрита черепно-мозкова травма

Олександр Матвійчук з трьома побратимами потрапив у ворожу засідку, у нього та його побратимів стріляли впритул. На щастя, всі залишилися живими, хоча троє перебувають у важкому стані.

Завдяки бійцю, який здійснював прикриття, вороги знищені, а поранених вдалося евакуювати.

Попереду в Олександра – довге та вкрай дороговартісне лікування, десятки операцій і тривалий період реабілітації.

Олександр Матвійчук – п’ятиразовий чемпіон України і володар Кубка України-2007 у складі «Сокола». За київську команду він дебютував у 1993-му і загалом провів за клуб у 1993-му, 2003-2013-му 496 матчів, у яких закинув 130 шайб і віддав 160 передач в офіційних матчах.

У складі збірної України Матвійчук у період 2000-2010 зіграв 134 матчі, закинув 26 шайб, віддав 35 передач.

Нагадаємо, російський хокеїст Олександр Овечкін потрапив до бази сайту «Миротворець».