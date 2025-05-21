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Загинув внаслідок атаки ворожого дрона на Харківщині. Згадаймо Олександра Дячишина

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Загинув внаслідок атаки ворожого дрона на Харківщині. Згадаймо Олександра Дячишина
Сержант Олександр Дячишин обіймав посаду оператора безпілотних авіаційних комплексів
колаж: glavcom.ua

За словами сестри, Олександр вірив у перемогу України і ніколи не боявся загинути

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Дячишина.

12 березня 2025 року поблизу села Синельникове Чугуївського району Харківської області загинув сержант Олександр Дячишин, оператор відділення безпілотних авіаційних комплексів військової частини А 4395. Йому назавжди залишилося 26 років. Про трагічну втрату повідомила сестра загиблого героя, інформує «Главком».

Олександр Дячишин народився 29 грудня 1998 року в селі Бортники Тульчинського району Вінницької області. Там минуло його дитинство, перші роки навчання. Згодом він продовжив навчання у Маликрушлинецькій школі та Тульчинському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою.

З листопада 2024 року Дячишин брав активну участь у бойових діях на Харківському напрямку
З листопада 2024 року Дячишин брав активну участь у бойових діях на Харківському напрямку
фото: Оксана Дячишина/Facebook

Після ліцею Олександр вступив до Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного у Львові, де отримав звання молодшого сержанта. Після навчання служив у військовій частині на Харківщині.

Сержант Олександр Дячишин обіймав посаду оператора безпілотних авіаційних комплексів
Сержант Олександр Дячишин обіймав посаду оператора безпілотних авіаційних комплексів
фото: Оксана Дячишина/Facebook

З початком повномасштабного вторгнення, разом зі своєю частиною, Олександр переїхав до Славути Хмельницької області. З листопада 2024 року він брав активну участь у бойових діях на Харківському напрямку, обіймаючи посаду оператора безпілотних авіаційних комплексів та маючи звання сержанта.

З листопада 2024 року Дячишин брав активну участь у бойових діях на Харківському напрямку
З листопада 2024 року Дячишин брав активну участь у бойових діях на Харківському напрямку
фото: Оксана Дячишина/Facebook

Життя Олександра обірвалося 12 березня 2025 року поблизу села Синельникове Харківської області внаслідок атаки ворожого FPV-дрона. 

Прощання з Героєм відбулося у селі Нагірне, де зібралися рідні, друзі, побратими та священнослужителі, щоб віддати останню шану захиснику.

Життя Олександра обірвалося 12 березня 2025 року поблизу села Синельникове Харківської області
Життя Олександра обірвалося 12 березня 2025 року поблизу села Синельникове Харківської області
фото: Оксана Дячишина/Facebook

На сайті президента України триває збір підписів під петицією щодо присвоєння почесного звання Герой України (посмертно) Дячишину Олександру Михайловичу. Підписати петицію можна за посиланням

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання пам'ять

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