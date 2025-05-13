Головна Думки вголос Марія Берлінська
search button user button menu button
Марія Берлінська учасниця бойових дій, громадська діячка

Я знаю, що таке Росія. Українцям варто це також знати

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія пожирає все добре, що у ній пробивається, давить і гноїть у Колимських таборах
фото з відкритих джерел

Війна тільки починається, навіть якщо на якийсь час її назвуть «перемир'я»

На відео двоє російських солдатів в ямі. По пояс голі. Зверху приходить третій, знімає на телефон і говорить:

– Ну, что набегались? Кама сказал, что кто другого зах**рит здесь, тот и выйдет с этой ями.

– Как ми будем е**шиться? – питає один з солдатів.

– Руками, ногами.

За кілька секунд, вони починають один одного бити, душити. Один починає битись у конвульсіях, голос над ямою коментує вбивство на камеру. Відео триває кілька хвилин. Повністю є у моєму Telegram, Facebook таке не пропустить.

У кінці один з них душить іншого на смерть, голими руками. Того, з ким днями сидів в одній ямі. Щоб вилізти. Таких відео сотні. За кадром десятки тисяч. Росіяни обнуляють своїх же пачками, пострілом у голову, закопуючи заживо в ямах, давлять тіла танками. Без суду і слідства.

Я у дитинстві доволі багато вивчала російську культуру. Салтиков-Щедрін і Грибоєдов, Тютчев і Некрасов, Чехов і Толстой, Набоков і Бродський. Десь у свої 11-12 я захопилась дореволюційним Горьким, деякі повісті пам'ятаю й досі. Наприклад «Бывшие люди».

Російська культура, це Цвєтаєва з Єсеніним у петлі, це Маяковський з кулею у голові, Мандельштам згноєний у таборах, оббльований в алкоугарі Лєтов. І над всім цим Раскольников з сокирою, дорубує все живе навколо. В ім'я Христа розколює черепи. І раннього Тарковського, і пізнього Висоцького.

Росія пожирає все добре, що у ній пробивається, давить і гноїть у Колимських таборах. Розстрілює по нічним лісам, а голі трупи скидає у братські могили. «Ісконно злобная хтонь, тьма звенящая» пхає маніячний член «мусора» з «Груз 200» у прив'язану жертву. І тр*хає її перед роздутим трупом нареченого.

Росія це диявольщина Дзержинського і Грозного через достоєвщину фільмів Балабанова. Я знаю, що таке Росія. Принаймні краще від більшості росіян, які прийшли на мою землю. Молоде покоління українців вже толком не знають, що це за територія тюремного болю і паралітичного жаху.

Вони знають щось по уривках стендапів, пісень, комедій. Якийсь шматок з продуктів російського шоубізнесу. Але навіть не підозрюють, що за цією тонкою штукатуркою веселих шоу з Ургантом, і веселого репчика замаскована глибинна Росія.

Серм'яжний, скрєпний монстр. Хрущовка, горілка, 48 ножових, шість зарізаних, троє зґвалтованих пляшкою з осколками. Це звичайна, щоденна статистика кожного маленького містечка. Приблизно так, приблизно всюди. І мільйони зеків теперішніх чи колишніх. І сотні тисяч затортурованих на смерть. Довго, повільно, зі збоченою насолодою серійних ґвалтівників.

Я двічі була у Росії до війни. Після 2014 року я знаю, що таке росіяни ще краще. І я не знаю, як пояснити своєму народу, яке тотально-інфернальне зло йде на нас. І що це тільки початок. Я дивлюсь на наших людей, і бачу що велика частина просто добрі, наївні, сердечні люди. Іноді прості і безпосередні як діти. Як знайти слова, щоб пояснити, що таке древнє, абсолютне зло? Яке прокинулось, і з демонічним, зловтішним реготом і йде на нас з глибини тисячоліть?

Як пояснити, що це можливо у такому комфортному світі, «уберів», «нетфліксів» і лате? Я не знаю. Але кожного разу, коли я бачу, як мої улюблені українці гризуться за якусь дурню, коли амбіції і образи обнуляють допомогу фронту, коли час спускається у пісок пустими розмовами, чатами, рілсами – я хочу знайти правильні слова.

Сказати – рідні мої, ви навіть не уявляєте, які ми зараз щасливі. Ми на свободі і у нас ще є час, щоб втримати ситуацію. Щоб у нас був цей час – хтось прямо зараз віддає життя. Які ми щасливі, поки нас не тортурують по ямах. Поки наших дітей не ґвалтує у нас на очах п'яний російський маніяк. Давайте любити і пробачати, бо нас все менше. А зла все більше.

Давайте відкинемо образи і будемо просто ще більше працювати. Нам треба зрозуміти, що до нас мільйонними легіонами проривається тотальне, абсолютне зло. Війна тільки починається, навіть якщо на якийсь час її назвуть «перемир'я». А ми найстарший дорослий у кімнаті цього світу.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна українці культура перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ заявила про захоплення селища на кордоні із Дніпропетровщиною: що кажуть ЗСУ
РФ заявила про захоплення селища на кордоні із Дніпропетровщиною: що кажуть ЗСУ
Сьогодні, 06:37
З березня 2025 року Андрій Білецький почав формувати один з перших корпусів Сил оборони
Після Азову і Третьої штурмової, Білецький формує Третій корпус, що стане лабораторією змін, – ЗМІ
11 травня, 18:35
Повномасштабне вторгнення військовослужбовиця Державної спеціальної служби транспорту застала під час ротації у Маріуполі
Захищала «Азовсталь» і пережила полон в Оленівці. Згадаймо Тетяну Садому
30 квiтня, 09:00
Боротьба України проти РФ є боротьбою за мир у Німеччині – Мерц
Боротьба України проти РФ є боротьбою за мир у Німеччині – Мерц
29 квiтня, 06:45
Зеленський висловив співчуття родинам загиблих і побажав якнайшвидшого одужання всім пораненим
Трагедія у Ванкувері: Зеленський висловив Канаді співчуття
27 квiтня, 21:22
Костянтин Козак воював на Донеччині та Сумщині, був водієм стрілецького відділення
Поліг біля села Рижівка на Сумщині. Згадаймо Костянтина Козака
19 квiтня, 09:00
Юрій Юла загинув через російську атаку
Унаслідок удару по Сумах загинув Юрій Юла: що відомо про командира бригади ЗСУ
14 квiтня, 13:01
Ердоган: Туреччина готова прийняти переговори, які приведуть до постійного врегулювання
Ердоган заявив про вікно можливостей для миру
11 травня, 15:04
Сергій Оленєв був гравцем команд «Енергія», «Coca-Cola», «Без спонсора» та «Омсільмаш»
ЗСУ ліквідували російського футболіста
6 травня, 15:59

Марія Берлінська

Я знаю, що таке Росія. Українцям варто це також знати
Я знаю, що таке Росія. Українцям варто це також знати
Єдині непорушні гарантії безпеки для України – це сильні українці
Єдині непорушні гарантії безпеки для України – це сильні українці
Як правильно програти війну?
Як правильно програти війну?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
219K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 травня: ситуація на фронті
118K
Фермер у погонах. Звільнений тиловик казково збагатився під час війни
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 травня 2025
58K
Москва готує відмову. ISW проаналізував останні заяви Кремля про переговори в Стамбулі
34K
Глава МЗС Італії назвав людину, від якої залежить завершення війни
17K
Переговори України та РФ у Стамбулі: оприлюднено склад російської делегації

Новини

Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
Сьогодні, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
Вчора, 20:30
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua