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Другий рік поспіль у фіналі Кубка Стенлі зіграють ті самі команди

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Другий рік поспіль у фіналі Кубка Стенлі зіграють ті самі команди
У минулому сезоні «Флорида» здобула трофей
фото: AP

За трофей будуть вести боротьбу «Флорида Пантерз» та «Едмонтон Ойлерз»

У фіналі плей-оф НХЛ другий рік поспіль зіграють ті самі команди. Про це повідомляє «Главком».

За трофей будуть вести боротьбу чинний чемпіон «Флорида Пантерз» та «Едмонтон Ойлерз».

У фіналі Сходу «Флорида» перемогла «Кароліна Харрікейнз» з рахунком 4:1 у серії, а «Едмонтон» у фіналі Заходу з таким же рахунком здолав «Даллас Старз».

У минулому сезоні «Флорида» здобула трофей, перегравши канадців з рахунком 4:3. Це був перший в історії клубу Кубок Стенлі.

«Едмонтон» входить до десятки найтитулованіших команд НХЛ. В активі «Ойлерз» п'ять Кубків Стенлі, але востаннє вони здобували трофей у 1990 року. 

Варто зазначити, що ще жодна канадська команда не вигравала Кубок Стенлі у 21 столітті.

Розклад перших чотирьох поєдинків фінальної серії Кубка Стенлі

  • Перша гра – четвер, 5 червня
  • Друга гра – субота, 7 червня
  • Третя гра – вівторок, 10 червня
  • Четверта гра – п’ятниця, 13 червня

Нагадаємо, на 58-му році життя померла видатна американська хокеїстка Ліза Браун-Міллер

Під час історичної Олімпіади в Нагано-1998, де жіночий хокей вперше був включений до програми Ігор, Ліза виступала в складі американської збірної вже перебуваючи вагітною. Однак, спортсменка тоді ще не знала, що незабаром має стати мамою. Свою першу дитину (сина Алекса) вона народила у серпні 1998 року.

У підсумку, саме збірна США здобула перше історичне золото Олімпіади.

Браун-Міллер була однією з трьох американок, які грали як на першому чемпіонаті світу з хокею серед жінок у 1990 році, так і на першому жіночому олімпійському турнірі з хокею в 1998 році.

«Ми (золоті медалісти 1998 року) були піонерами, але ми насправді цього не усвідомлювали», – сказала Браун-Міллер у 2010 році про той історичний успіх

Окрім олімпійського золота, Браун-Міллер чотири рази виборювала срібло на чемпіонатах світу.

Загалом у національній команді США вона провела 30 офіційних матчів, у яких закинула 13 шайб і віддала 25 результативних передач.

Після завершення ігрової кар’єри Ліза працювала хокейною коментаторкою та тренеркою – очолювала жіночу команду Прінстонського університету.

Теги: Кубок Стенлі НХЛ хокей

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