У Північноморську, де обслуговуються підводні човни, прогримів вибух
Північноморськ розташований в Мурманській області РФ
Сильний вибух прогримів у російському Північноморську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Саме в цьому місті обслуговуються підводні човни з ядерними носіями.
Нагадаємо, Служба безпеки України проводить операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керує голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.
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