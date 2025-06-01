У Північноморську, де обслуговуються підводні човни, прогримів вибух

Північноморськ розташований в Мурманській області РФ

Сильний вибух прогримів у російському Північноморську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Саме в цьому місті обслуговуються підводні човни з ядерними носіями.

Місто Північноморськ – розташоване в Мурманській області РФ на Кольському півострові за 25 км від Мурманська. Являє собою морський порт на березі незамерзаючої Кольської затоки належить Баренцеву морю і військово-морську базу російського Північного флоту. Залізнична лінія і автомагістраль пов'язують Північноморськ з Мурманськом. За величиною - сьоме місто за Північним полярним колом.

Нагадаємо, Служба безпеки України проводить операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керує голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.