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У Північноморську, де обслуговуються підводні човни, прогримів вибух

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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У Північноморську, де обслуговуються підводні човни, прогримів вибух
фото: скрін із відео

Північноморськ розташований в Мурманській області РФ

Сильний вибух прогримів у російському Північноморську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Саме в цьому місті обслуговуються підводні човни з ядерними носіями.

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Місто Північноморськ – розташоване в Мурманській області РФ на Кольському півострові за 25 км від Мурманська. Являє собою морський порт на березі незамерзаючої Кольської затоки належить Баренцеву морю і військово-морську базу російського Північного флоту. Залізнична лінія і автомагістраль пов'язують Північноморськ з Мурманськом. За величиною - сьоме місто за Північним полярним колом.

Нагадаємо, Служба безпеки України проводить операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керує голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

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Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Теги: дрон ракета війна росія окупанти

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Соціум

У Північноморську, де обслуговуються підводні човни, прогримів вибух
У Північноморську, де обслуговуються підводні човни, прогримів вибух
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