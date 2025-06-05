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Скандал на Одещині: через прокурорську помилку вирок отримав неповнолітній

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Скандал на Одещині: через прокурорську помилку вирок отримав неповнолітній
У своє виправдання прокурор Наталія Цитко заявила, що була суттєво завантажена на роботі
скріншот із відео

15-річного хлопця засуджено за незаконне заволодіння транспортним засобом

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів застосувала догану до прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області Наталії Цитко за те, що вона погодила повідомлення про підозру неповнолітньому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення комісії від 28 травня.

За матеріалами справи, підозру отримав 15-річний хлопець за викрадення несправного мотоциклу ИЖ 611400. Злочин стався вдень 19 грудня 2024 року. Неповнолітній, заручившись підтримкою сторонніх осіб, яким не було відомо про замисел хлопця, відбуксирував мотоцикл до іншої вулиці, де його і продав. У суді порушник визнав провину, щиро розкаявся і пообіцяв більше не вчиняти подібних правопорушень.

Згідно з вироком, 15-річний мешканець Одеської області одержав три роки позбавлення волі, які суд замінив на рік іспитового терміну. Також на обвинуваченого покладено ряд обов’язків: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти цьому з органу про зміну місця проживання, роботи або навчання. Також неповнолітньому заборонено покидати Україну без відповідного погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Як з’ясувала прокурорська комісія, Наталія Цитко склала обвинувальний акт щодо неповнолітнього і скерувала до Саратського районного суду. Під час судових засідань прокурор просила Феміду визнати викрадача мотоциклу винуватим і призначити йому покарання (санкція ч.1 ст. 289 Кримінального кодексу – обмеженням волі від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий термін).

Уже під час розгляду дисциплінарного провадження прокурор визнала, що допустила порушення законодавства, яке призвело до незаконного притягнення неповнолітньої особи до кримінальної відповідальності та порушення її прав та свобод. У своє виправдання Цитко заявила, що була суттєво завантажена на роботі, виконуючи доручення та завдання за іншими напрямками.

Наразі Одеська обласна прокуратура подала скаргу до апеляційного суду з вимогами скасувати вирок і закрити кримінальне провадження «у зв’язку з відсутністю у діянні складу кримінального правопорушення». Найближче судове засідання заплановано на 11 червня.

Нагадаємо, що, згідно із Кримінальним кодексом, в Україні до кримінальної відповідальності притягуються особи, яким до вчинення правопорушення виповнилося 16 років.

Як повідомляв «Главком», у вересні 2024 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура у співпраці з Генеральним прокурором викрили на одержанні неправомірної вигоди заступницю прокурора Запорізької області Наталію Максименко. За даними слідства, посадовиця висловила прохання надати $40 тис. за зміну підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна та непритягнення особи до кримінальної відповідальності.

Згодом стало відомо, що Максименко мобілізувалася на тилову посаду бухгалтера. Станом на кінець травня 2025 року, наказ командира військової частини про мобілізацію заступниці прокурора Запорізької області Наталії Максименко, яку правоохоронці підозрюють в отриманні $40 тис. хабаря, скасовано через порушення.

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Теги: прокуратура війна Одещина злочин вирок

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