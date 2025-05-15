Україна готує наступ? Окупаційна адміністрація Криму визнала паніку на півострові

Глава окупаційної адміністрації Криму зробив дивну заяву

Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов несподівано заявив, що нібито рівень захищеності півострова зараз набагато вищий порівняно з тим, що був на початку великої війни. За його словами, Крим повністю захищений із суші, а будь-які наземні операції з боку України є неможливими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Аксьонова.

«Наші військові та спецслужби вживають усіх необхідних заходів, щоб забезпечити безпеку. Можна з упевненістю сказати, що Крим повністю захищений із суходолу, ніяка «наземна операція», про яку час від часу говорять українські «балакучі голови», неможлива», – йдеться у заяві.

Аксьонов зазначив, що рівень захищеності півострова нині значно вищий, ніж три роки тому. За його словами, нібито на півострові на високому рівні організували роботу системи ППО.

Раніше очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров звернувся до цивільних мешканців тимчасово окупованого Криму з попередженням. За його словами, останні удари ЗСУ по військових об'єктах в Криму можуть бути тільки «прелюдією більш серйозних дій». «До уваги мирних жителів Криму: часті удари по російських військових об'єктах у Криму, що завдаються Збройними Силами України в останній час, можуть бути лише прелюдією більш серйозних дій», – написав він.

Також російські джерела попереджували про можливий удар. Зокрема, терорист Ігор Стрєлков-Гіркін стверджував, що Україна готує масштабну військову операцію в окупованому Криму. За його словами, прорив кордону біля Тьоткіно на Курщині Україна здійснила, щоб розтягнути фронт і російську оборону. ЗСУ таким чином також змусили росіян побоюватися за інші ділянки свого кордону і перемістити туди резерви.