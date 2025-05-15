Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна готує наступ? Окупаційна адміністрація Криму визнала паніку на півострові

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Україна готує наступ? Окупаційна адміністрація Криму визнала паніку на півострові
Сергій Аксьонов заявив, що Крим повністю захищений, а «будь-які наземні операції з боку України є неможливими»
колаж: glavcom.ua

Глава окупаційної адміністрації Криму зробив дивну заяву

Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов несподівано заявив, що нібито рівень захищеності півострова зараз набагато вищий порівняно з тим, що був на початку великої війни. За його словами, Крим повністю захищений із суші, а будь-які наземні операції з боку України є неможливими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Аксьонова.

«Наші військові та спецслужби вживають усіх необхідних заходів, щоб забезпечити безпеку. Можна з упевненістю сказати, що Крим повністю захищений із суходолу, ніяка «наземна операція», про яку час від часу говорять українські «балакучі голови», неможлива», – йдеться у заяві.

Аксьонов зазначив, що рівень захищеності півострова нині значно вищий, ніж три роки тому. За його словами, нібито на півострові на високому рівні організували роботу системи ППО.

Раніше очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров звернувся до цивільних мешканців тимчасово окупованого Криму з попередженням. За його словами, останні удари ЗСУ по військових об'єктах в Криму можуть бути тільки «прелюдією більш серйозних дій». «До уваги мирних жителів Криму: часті удари по російських військових об'єктах у Криму, що завдаються Збройними Силами України в останній час, можуть бути лише прелюдією більш серйозних дій», – написав він.

Також російські джерела попереджували про можливий удар. Зокрема, терорист Ігор Стрєлков-Гіркін стверджував, що Україна готує масштабну військову операцію в окупованому Криму. За його словами, прорив кордону біля Тьоткіно на Курщині Україна здійснила, щоб розтягнути фронт і російську оборону. ЗСУ таким чином також змусили росіян побоюватися за інші ділянки свого кордону і перемістити туди резерви.

Читайте також:

Теги: Сергій Аксьонов наступ війна Крим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Припинення авіасполучення у Росії не може компенсуватися іншими видами транспорту
Як Україна змушує Росію думати про мир
9 травня, 12:52
Путін має намір замотати ситуацію, удаючи, що росіяни готові домовлятися
Битва за Стамбул: Путін прагне показати «нелегітимність» української влади
Вчора, 18:08
На перемовини не поїхали ні Марко Рубіо (у центрі), ні Стів Віткофф (ліворуч)
Гора народила мишу: розчарування від переговорів, яких не було Тема дня
23 квiтня, 20:40
Лідер КНДР Кім Чен Ин та російський диктатор Володимир Путін
Скільки снарядів КНДР поставила Росії: шокуючі цифри
16 квiтня, 07:20
Станом на вересень 2024 року Росія продала майже $1 млрд краденого українського зерна
Росіяни отримують економічну вигоду з окупованої частини України: роз’яснення ISW
25 квiтня, 07:00
Адміністрація Трампа продовжує тиск на Україну та Росію, аби добитись згоди на мирні переговори
Трамп: Путін «буде в порядку» на мирних переговорах щодо України
28 квiтня, 19:55
З 2022 року Вадим Новинський (на фото: у центрі) перебуває під санкціями в Україні
Україна арештувала активи православного олігарха Новинського, поки той переховується за кордоном
8 травня, 13:21
Трамп назвав країну, яку хоче залучити до врегулювання війни між Україною та РФ
Трамп назвав країну, яку хоче залучити до врегулювання війни між Україною та РФ
8 травня, 19:56
Макрон: Зараз необхідне припинення вогню, щоб можна було почати переговори
Макрон пояснив, чому переговори з росіянами неможливі
11 травня, 13:34

Події в Україні

РФ масовано атакувала дронами Сумщину, вибухи лунали на Волині та Прикарпатті
РФ масовано атакувала дронами Сумщину, вибухи лунали на Волині та Прикарпатті
Україна готує наступ? Окупаційна адміністрація Криму визнала паніку на півострові
Україна готує наступ? Окупаційна адміністрація Криму визнала паніку на півострові
Карта бойових дій в Україні станом на 15 травня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 15 травня 2025 року
Втрати ворога станом на 15 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 15 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
«Шахеди» масовано атакували західні області (оновлено)
«Шахеди» масовано атакували західні області (оновлено)
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 травня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
220K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 травня: ситуація на фронті
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 травня 2025
48K
Літак на вулицях Києва: чому й куди його перевозили цієї ночі
47K
На війні загинув колишній актор «Дизель шоу» та ведучий Максим Неліпа
42K
Як змінилася довіра українців до Зеленського: дані останнього опитування
28K
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:40
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
Сьогодні, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
Вчора, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua