Нова підземна школа в Харкові обійдеться в понад 135 млн грн

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Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради у квітні замовив будівництво протирадіаційного укриття на території Харківського ліцею №24 імені І. Н. Питікова. Вартість послуг від переможця тендера – приватного підприємства «Будівельна фірма «Промтекс» – становить 135,75 млн грн. Підрядник і замовник готуються підписати договір. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Велике будівництво набирає обертів… поблизу фронту. Найдорожчі проєкти».

Згідно з тендерною документацією, майбутнє підземне одноповерхове укриття зможе вмістити 392 особи. Доступ до сховища забезпечуватиметься через три входи, оснащені підйомником для маломобільних людей. Також проєкт включає благоустрій території: забезпечення покриття для проїзду пожежних машин та влаштування тротуарів.

Проєкт будівництва протирадіаційного укриття на території Харківського ліцею №24 імені І. Н. Питікова фото: dream.gov.ua

Роботи мають завершитися до кінця 2026 року. Будівництво фінансується коштом державного та місцевого бюджетів.

На відкриті торги прийшла лише харківська «Будівельна фірма «Промтекс». За даними YouControl, цією компанією, заснованою у 1996 році, нині володіють Станіслав Бровін та Ірина Ярован. Фірма входить до складу засновників будівельного консорціуму «‎Білдінг Груп», що має зв’язок із групою будівельних компаній «‎Авантаж» Анатолія Денисенка, нардепа VII та VIII скликань від ‎Партії регіонів. Одним із бенефіціарів «‎Білдінг Груп» є Станіслав Києвець – помічник Денисенка.

Із 2016 року «Будівельна фірма «Промтекс» отримала від держави підрядів приблизно на 4 млрд грн.

Станом на травень 2025 року відстань від Харкова до лінії фронту на північному напрямку становить приблизно 20-30 км.

Нагадаємо, 14 березня держава оголосила тендер на другу чергу будівництва військового меморіального кладовища очікуваною вартістю 1,31 млрд грн. Обрання переможця тендера планувалося 31 березня. Однак уже другий місяць держустанова має проблеми з Антимонопольним комітетом (АМКУ), куди її потягнув потужний гравець ринку, фаворит «Великого будівництва» – Група компаній «Автострада» бізнесмена Максима Шкіля. Ця структура тепер також претендує на солідне державне замовлення. З подачі Шкіля АМКУ вже визнав: замовник будівництва застосував низку дискримінаційних вимог, «зашивши» їх у тендер.

Також «Главком» повідомляв, що Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» 5 травня оголосила тендер на капітальний ремонт будівлі лікувально-діагностичного комплексу медзакладу, пошкодженого внаслідок російської агресії. Очікувана вартість робіт – 367,45 млн грн.