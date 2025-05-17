Нова підземна школа в Харкові обійдеться в понад 135 млн грн
Попри щоденні обстріли, місто готується до навчання школярів офлайн
Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради у квітні замовив будівництво протирадіаційного укриття на території Харківського ліцею №24 імені І. Н. Питікова. Вартість послуг від переможця тендера – приватного підприємства «Будівельна фірма «Промтекс» – становить 135,75 млн грн. Підрядник і замовник готуються підписати договір. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Велике будівництво набирає обертів… поблизу фронту. Найдорожчі проєкти».
Згідно з тендерною документацією, майбутнє підземне одноповерхове укриття зможе вмістити 392 особи. Доступ до сховища забезпечуватиметься через три входи, оснащені підйомником для маломобільних людей. Також проєкт включає благоустрій території: забезпечення покриття для проїзду пожежних машин та влаштування тротуарів.
Роботи мають завершитися до кінця 2026 року. Будівництво фінансується коштом державного та місцевого бюджетів.
На відкриті торги прийшла лише харківська «Будівельна фірма «Промтекс». За даними YouControl, цією компанією, заснованою у 1996 році, нині володіють Станіслав Бровін та Ірина Ярован. Фірма входить до складу засновників будівельного консорціуму «Білдінг Груп», що має зв’язок із групою будівельних компаній «Авантаж» Анатолія Денисенка, нардепа VII та VIII скликань від Партії регіонів. Одним із бенефіціарів «Білдінг Груп» є Станіслав Києвець – помічник Денисенка.
Із 2016 року «Будівельна фірма «Промтекс» отримала від держави підрядів приблизно на 4 млрд грн.
Станом на травень 2025 року відстань від Харкова до лінії фронту на північному напрямку становить приблизно 20-30 км.
Нагадаємо, 14 березня держава оголосила тендер на другу чергу будівництва військового меморіального кладовища очікуваною вартістю 1,31 млрд грн. Обрання переможця тендера планувалося 31 березня. Однак уже другий місяць держустанова має проблеми з Антимонопольним комітетом (АМКУ), куди її потягнув потужний гравець ринку, фаворит «Великого будівництва» – Група компаній «Автострада» бізнесмена Максима Шкіля. Ця структура тепер також претендує на солідне державне замовлення. З подачі Шкіля АМКУ вже визнав: замовник будівництва застосував низку дискримінаційних вимог, «зашивши» їх у тендер.
Також «Главком» повідомляв, що Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» 5 травня оголосила тендер на капітальний ремонт будівлі лікувально-діагностичного комплексу медзакладу, пошкодженого внаслідок російської агресії. Очікувана вартість робіт – 367,45 млн грн.
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