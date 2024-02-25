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Ексворотар молодіжної збірної України Зновенко втік до Росії, щоб грати за «Спартак-2»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Ексворотар молодіжної збірної України Зновенко втік до Росії, щоб грати за «Спартак-2»
У 2019 році Зновенко перейшов до «Дніпра-1», звідки віддавався в оренду «Нікополю» та «Металісту».

Зновенко – уродженець окупованого Луганська

Український воротар Мирослав Зновенко, останнім клубом якого був «Дніпро-1», зіграв у товариському матчі за московський «Спартак-2».

21-річний футболіст відіграв 26 хвилин в матчі проти «Єнісея» на «Кинопоиск FNL Camp».

За інформацією Transfermarkt, перехід відбувся 5 лютого, але офіційної інформації немає.

Зновенко – уродженець окупованого Луганська. У 2014-му перебрався з академії «Зорі» до академії «Металіста», пізніше – до академії «Дніпра».

У 2019 році перейшов до «Дніпра-1», звідки віддавався в оренду «Нікополю» та «Металісту». З липня 2023-го знаходився без клубу.

Також на рахунку воротаря 5 матчів за молодіжні збірні України – 1 матч за U-21 та 4 за U-18.

Джерело
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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