Ексворотар молодіжної збірної України Зновенко втік до Росії, щоб грати за «Спартак-2»
Зновенко – уродженець окупованого Луганська
Український воротар Мирослав Зновенко, останнім клубом якого був «Дніпро-1», зіграв у товариському матчі за московський «Спартак-2».
21-річний футболіст відіграв 26 хвилин в матчі проти «Єнісея» на «Кинопоиск FNL Camp».
За інформацією Transfermarkt, перехід відбувся 5 лютого, але офіційної інформації немає.
Зновенко – уродженець окупованого Луганська. У 2014-му перебрався з академії «Зорі» до академії «Металіста», пізніше – до академії «Дніпра».
У 2019 році перейшов до «Дніпра-1», звідки віддавався в оренду «Нікополю» та «Металісту». З липня 2023-го знаходився без клубу.
Також на рахунку воротаря 5 матчів за молодіжні збірні України – 1 матч за U-21 та 4 за U-18.
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