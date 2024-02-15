«Шахтар» провів перший офіційний матч у 2024 році

Матч-відповідь між «Шахтарем» та «Марселем» відбудеться через тиждень

Донецький «Шахтар» провів перший з двох матчів плей-оф раунду Ліги Європи. У Гамбургу «гірники» зіграли внічию з «Марселем» – 2:2.

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«Шахтар» потрапив до плей-оф раунду Ліги Європи за підсумками групового етапу Ліги чемпіонів: посів третє місце. Натомість «Марсель» посів друге місце у групі Ліги Європи. програвши перше місце та прямий вихід в 1/8 фіналу англійському «Брайтону».

Для «Шахтаря» матч проти «Марселя» став першим офіційним у 2024 році, востаннє донецька команда грала ще у грудні 2023-го. Натомість французький клуб з початку 2024 року проводив вже сьомий поєдинок.

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У першому таймі «Шахтар» мав одразу два моменти, щоб вразити ворота «Марселя». Вже на старті зустрічі Олександр Зубков пробивав під перекладину, однак з його ударом впорався голкіпер Пау Лопес. А на 27-й хвилині Егіналду відзначився голом, який не зарахували: арбітр зустрічі Ерік Ламбрехтс за секунду перед тим свиснув фол на Олександрові Зубкову перед штрафним майданчиком «Марселя».

Початок другого тайму «Шахтар» та «Марсель» провели з обміном потенційно гольовими моментами. Зокрема, впродовж хвилини форвард «Марселя» Луїс Енріке де Ліма та Данило Сікан у «гірників» цілили по воротах один одного, але не реалізували свої моменти.

«Марсель», проте, вийшов уперед на 64-й хвилині. Після подачі з правого флангу від Джонатана Клосса рахунок відкрив форвард П'єр-Емерік Обамеянг.

Перевага «Марселя» у рахунку була нетривалою. На 68-й хвилині захисник Микола Матвієнко, скориставшись невдалим відскоком від Клосса, пробив точно у дальній кут воріт – 1:1.

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Перемогу у матчі міг здобути «Марсель». Обамеянг пройшов по флангу двох захисників «Шахтаря» і скинув м'яча під удар Іліману Ндіайє, який міг встановити остаточний рахунок.

Однак у компенсований час «Шахтар» зрівняв рахунок. Олександр Зубков виконав подачу у штрафний майданчик, який ударом головою замкнув Егіналду – 2:2.

Ліга Європи. Плей-оф раунд

«Шахтар» – «Марсель» 2:2

Голи: Матвієнко, 68, Егіналду, 90+2 – Обамеянг, 64, Ндіайє, 90

Зазначимо, матч-відповідь між командами відбудеться у четвер, 22 лютого, у Франції.

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Як повідомлялося, переможці восьми матчів 1/16 фіналу пройдуть у березневий раунд 1/8 фіналу Ліги Європи, де приєднаються до восьми переможців груп (англійські Вест Хем, Брайтон, Ліверпуль, італійська Аталанта, іспанський Вільярреал, німецький Байєр, шотландський Рейнджерс). Жеребкування 1/8 фіналу заплановано на 23 лютого. Ті команди, які програють, вибувають з єврокубків сезону 2023/24.

До слова, у соціальних мережах показали, який зараз стан стадіону «Шахтар» у Донецьку. Саме тут однойменний футбольний клуб дебютував у Лізі чемпіонів. Проте після окупаційних дій Росії у 2014 році стадіон пустує та занепадає.