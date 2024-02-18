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Пора змінювати клуб? Мудрик втретє поспіль провів матч «Челсі» у запасі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Пора змінювати клуб? Мудрик втретє поспіль провів матч «Челсі» у запасі
Загалом у поточному сезоні Мудрик має 25 виходів на поле в усіх турнірах, на його рахунку 4 голи та 2 асисти

Контракт українця з «Челсі» розрахований до літа 2031 року

Вінгер лондонського «Челсі» Михайло Мудрик не вийшов на поле у матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліга проти «Манчестер Сіті» (гра закінчилася з рахунком 1-1).

Головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно зробив три заміни у три слоти, але не випустив 23-річного українця на поле.

Мудрик втретє поспіль провів матч «Челсі» у запасі, востаннє він грав 4 лютого, а востаннє виходив у старті 23 січня. Михайло не отримав ігрової практики у 4 з 6 останніх турів АПЛ.

Загалом у поточному сезоні Мудрик має 25 виходів на поле в усіх турнірах, на його рахунку 4 голи та 2 асисти.

Нагадаємо, що контракт українця з «Челсі» розрахований до літа 2031 року.

Згідно з інформацією британських ЗМІ, англійський клуб заплатив донецькому «Шахтарю» за Мудрика 70 мільйонів євро у вигляді фіксованої суми. Крім того, передбачено 30 мільйонів у вигляді бонусів. Частина бонусів залежатиме від перемоги лондонців в чемпіонаті Англії або Лізі чемпіонів.

Джерело
Теги: Михайло Мудрик ФК Челсі НОВИНИ ФУТБОЛУ

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