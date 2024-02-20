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Футбольні арбітри в Україні будуть проходити перевірку на поліграфі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Футбольні арбітри в Україні будуть проходити перевірку на поліграфі
фото з відкритих джерел

Арбітри проходитимуть «детектор брехні» у змагальний та позазмагальний період

В Україні футбольних арбітрів перевірятимуть на поліграфі, а при призначенні суддів на матчі використовуватиметься система жеребкування. Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Виконавчий комітет УАФ схвалив пропозицію ввести обов’язкове проходження арбітрами детектора брехні у змагальний та позазмагальний період.

Також відомо, що при призначенні арбітрів на матчі використовуватиметься система жеребкування. 

Зазначається, розробити процедури дослідження на поліграфі та жеребкування доручили главі комітету арбітрів та адміністрації УАФ Катерині Монзуль.

Нагадаємо, Андрій Шевченко очолив Українську асоціацію футболу.

Попереднім президентом УАФ був Андрій Павелко, який зараз перебуває в СІЗО через підозри щодо розкрадання коштів під час будівництва футбольних полів. Павелко працював на посаді з 2015 року, а ще раніше УАФ очолювали Віктор Банніков, Валерій Пустовойтенко, Григорій Суркіс і Анатолій Коньков.

Останнім місцем роботи Шевченка був тренерський досвід у Дженоа. Перед тим він працював зі збірною України, з якою дійшов до чвертьфіналу на Євро-2020. Андрій виграв «Золотий м'яч»-2004, а також має звання Героя України. У травні 2022 року став першим амбасадором проєкту «United24», який спрямований на акумулювання допомоги Україні.

Стало відомо, що українські арбітри вперше за 25 років працюватимуть на матчі Ліги чемпіонів.

До цього вперше на поєдинку групового раунду найпрестижнішого клубного євротурніру українські судді працювали 16 вересня 1998 року. Тоді на матчі в Більбао між іспанським «Атлетиком» і норвезьким «Русенборгом» у ролі головного арбітра виступив сімферополець Василь Мельничук.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ жеребкування Андрій Шевченко Українська асоціація футболу

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