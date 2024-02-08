Стало відомо, хто став суперником України у Лізі націй
Україна потрапила до групи першого Дивізіону B турніру
Національна команда України та інші європейські збірні під час церемонії жеребкування у Парижі дізналися опонентів у новому розіграші Ліги націй 2024/25. Про це стало відомо з трансляції заходу.
«Синьо-жовті» потрапили до групи першого Дивізіону B турніру. Там суперниками дружини Сергія Реброва будуть Чехія, Албанія і Грузія.
Формат Ліги націй 2024/25 зазнав змін. Тепер фінальне місце збірної України у квартеті буде важливим у будь-якому разі. Принцип першої та останньої команд збережено – переможець групи вийде в Дивізіон A, а ось найгірший учасник квартету опуститься в Дивізіон C. Підвищитися в класі можна буде з другої позиції, а вилетіти з Дивізіону B – із третьої завдяки плей-офф.
Група A
- Група A1: Хорватія, Португалія, Польща, Шотландія
- Група A2: Італія, Бельгія, Франція, Ізраїль
- Група A3: Нідерланди, Угорщина, Німеччина, Боснія і Герцеговина
- Група A4: Іспанія, Данія, Швейцарія, Сербія
Група B
- Група B1: Чехія, Україна, Албанія, Грузія
- Група B2: Англія, Фінляндія, Ірландія, Греція
- Група B3: Австрія, Норвегія, Словенія, Казахстан
- Група B4: Уельс, Ісландія, Чорногорія, Туреччина
Група C
- Група C1: Швеція, Азербайджан, Словаччина, Естонія
- Група C2: Румунія, Косово, Кіпр, Литва/Гібралтар
- Група C3: Люксембург, Болгарія, Північна Ірландія, Білорусь
- Група C4: Вірменія, Фарери, Північна Македонія, Латвія
Група D
- Група D1: Литва/Гібралтар, Сан-Маріно, Ліхтенштейн
- Група D2: Молдова, Мальта, Андорра
Нагадаємо, груповий етап Ліги націй 2024/25 зіграють цьогоріч восени. Перший тур запланований на 5-7 вересня, а шостий – на 17-19 листопада. Натомість плей-офф за підвищення/пониження в класі зіграють у березні 2025 року.
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