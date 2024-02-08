Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Стало відомо, хто став суперником України у Лізі націй

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Стало відомо, хто став суперником України у Лізі націй
Через те, що формат Ліги націй 2024/25 зазнав змін, то тепер фінальне місце збірної України у квартеті буде важливим у будь-якому разі
фото з відкритих джерел

Україна потрапила до групи першого Дивізіону B турніру

Національна команда України та інші європейські збірні під час церемонії жеребкування у Парижі дізналися опонентів у новому розіграші Ліги націй 2024/25. Про це стало відомо з трансляції заходу.

«Синьо-жовті» потрапили до групи першого Дивізіону B турніру. Там суперниками дружини Сергія Реброва будуть Чехія, Албанія і Грузія.

Формат Ліги націй 2024/25 зазнав змін. Тепер фінальне місце збірної України у квартеті буде важливим у будь-якому разі. Принцип першої та останньої команд збережено – переможець групи вийде в Дивізіон A, а ось найгірший учасник квартету опуститься в Дивізіон C. Підвищитися в класі можна буде з другої позиції, а вилетіти з Дивізіону B – із третьої завдяки плей-офф.

Група A

  • Група A1: Хорватія, Португалія, Польща, Шотландія
  • Група A2: Італія, Бельгія, Франція, Ізраїль
  • Група A3: Нідерланди, Угорщина, Німеччина, Боснія і Герцеговина
  • Група A4: Іспанія, Данія, Швейцарія, Сербія
Стало відомо, хто став суперником України у Лізі націй фото 1

Група B

  • Група B1: Чехія, Україна, Албанія, Грузія
  • Група B2: Англія, Фінляндія, Ірландія, Греція
  • Група B3: Австрія, Норвегія, Словенія, Казахстан
  • Група B4: Уельс, Ісландія, Чорногорія, Туреччина
Стало відомо, хто став суперником України у Лізі націй фото 2

Група C

  • Група C1: Швеція, Азербайджан, Словаччина, Естонія
  • Група C2: Румунія, Косово, Кіпр, Литва/Гібралтар
  • Група C3: Люксембург, Болгарія, Північна Ірландія, Білорусь
  • Група C4: Вірменія, Фарери, Північна Македонія, Латвія
Стало відомо, хто став суперником України у Лізі націй фото 3

Група D

  • Група D1: Литва/Гібралтар, Сан-Маріно, Ліхтенштейн
  • Група D2: Молдова, Мальта, Андорра
Стало відомо, хто став суперником України у Лізі націй фото 4

Нагадаємо, груповий етап Ліги націй 2024/25 зіграють цьогоріч восени. Перший тур запланований на 5-7 вересня, а шостий – на 17-19 листопада. Натомість плей-офф за підвищення/пониження в класі зіграють у березні 2025 року.

Читайте також: Три українські футбольні клуби мають бронь від мобілізації
Теги: Україна Збірна України Ліга націй навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збірна України з футболу
Довбик, Забарний та ще 315 українських спортсменів прострочили терміни перебування за кордоном
Вчора, 16:05
Кабмін встановив загальний час перебування військових на реабілітації за кордоном
Уряд визначив максимальний час перебування військових на лікуванні за кордоном
2 лютого, 17:54
Російський диктатор Володимир Путін
Про що свідчать плани Путіна інтегрувати окуповані території України до РФ: оцінка ISW
2 лютого, 07:40
Північна і Південна Кореї вже десятиліттями перебувають у стані ворожнечі
Що не так із «корейським сценарієм» для України
30 сiчня, 15:57
Основною темою саміту у Брюсселі стане спроба досягти угоди щодо пакету фінансової допомоги Україні
Стало відомо про що лідери ЄС оголосять на саміті 1 лютого
30 сiчня, 12:14
Наслідки обстрілів Херсонської області, 19 січня 2024 р.
Ситуація в регіонах: удари по житлових будинках на Донеччині і загибла на Херсонщині
20 сiчня, 11:16
Спікер Палати представників США Майк Джонсон
Спікер палати представників обговорював питання посилення кордонів з Трампом – ЗМІ
19 сiчня, 07:26
У швейцарському Давосі обговорюватиметься, зокрема, формула миру для України
Лідери Чехії розкрили, який мирний план щодо України підтримують
13 сiчня, 10:10
У Давосі понад 80 делегацій обговорять українську формулу миру
У Давосі понад 80 делегацій обговорять українську формулу миру
12 сiчня, 06:55

Новини

Відбір на Олімпіаду-2026: збірна України з хокею обіграла Корею
Відбір на Олімпіаду-2026: збірна України з хокею обіграла Корею
Стало відомо, хто став суперником України у Лізі націй
Стало відомо, хто став суперником України у Лізі націй
Довбик, Забарний та ще 315 українських спортсменів прострочили терміни перебування за кордоном
Довбик, Забарний та ще 315 українських спортсменів прострочили терміни перебування за кордоном
Чемпіонат світу з біатлону-2024: яке місце посіла українська команда в першій гонці
Чемпіонат світу з біатлону-2024: яке місце посіла українська команда в першій гонці
ФІФА визначила місце проведення фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу
ФІФА визначила місце проведення фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу
Міжнародна федерація гімнастики допустила до змагань росіян, які підтримують війну
Міжнародна федерація гімнастики допустила до змагань росіян, які підтримують війну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Одна з країн ЄС готується розширити підтримку біженців з України
26K
Додаткові виплати від ООН: хто може отримати
15K
Скандал в Дніпрі. Нацполіція розформує полк особливого призначення ГУНП області
15K
Українці масово їдуть із Польщі до Німеччини: озвучено головний мотив
9315
Уже сьомий російський мільярдер відмовився від громадянства РФ (список)
7200
Час оновити керівництво ЗСУ. Зеленський розказав, яку пропозицію зробив Залужному

Новини

Дощ і сніг в низці областей: прогноз погоди на 9 лютого
Сьогодні, 04:50
Міжнародний день стоматолога. Які свята відзначаємо 9 лютого
Сьогодні, 00:15
Атака безпілотників, Сенат США провалив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Вчора, 06:50
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 8 лютого
Вчора, 05:50
День освідчення. Які свята відзначаємо 8 лютого
Вчора, 00:20
Новий закон про мобілізацію. «Батьківщина» пропонує вихід
7 лютого, 17:22

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua