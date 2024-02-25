Комерційний директор ФК «Дніпро-1» заявив, що Коломойський не є інвестором клубу

За словами Фрідмана, йому не зрозуміло, чому Коломойський зараз знаходиться у СІЗО

«Від Коломойського гроші у клуб не надходять», – Фрідман

Комерційний директор футбольного клубу «Дніпро-1» В'ячеслав Фрідман в інтерв'ю tribuna.com заявив, що Ігор Коломойський не є інвестором клубу.

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«Він (Коломойський – «Главком») не є головним інвестором нашого клубу і не є його інвестором взагалі. Від Коломойського гроші у клуб не надходять», – наголосив Фрідман.

Разом з тим він зазначив, що справа про нестачу грошей у «Приватбанку», фігурантом якої є Коломойський, розвалилась. За словами Фрідмана, йому не зрозуміло, чому він зараз знаходиться у СІЗО.

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Як повідомлялося, 2 вересня олігарха Ігоря Коломойського заарештували з можливістю внести заставу у розмірі 509 млн гривень. Другу підозру Коломойський отримав 7 вересня у справі про заволодіння 9,2 млрд грн «Приватбанку».

Раніше олігарх Ігор Коломойський написав листа до генерального прокурора Андрія Костіна з проханням особисто втрутитись в ситуацію. Він поскаржився на упередженість представників його офісу та затягування розслідування.

21 грудня Київський апеляційний суд розглянув оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду у Києві про продовження строку утримання бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою. Суд залишив бізнесмена під вартою до 26 січня 2024 року, але зменшив заставу бізнесмену до 2 млрд 700 млн грн.

У січні цього року Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін тримання під вартою Коломойського до 2 березня, однак зменшив розмір застави з 2,7 млрд до 2,65 млрд грн.