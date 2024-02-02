Три українські футбольні клуби мають бронь від мобілізації

Над бронюванням працюють «Дніпро-1», «Зоря» та «Минай»

Футбольні клуби визнано підприємствами, які є критично важливими для функціонування економіки

Наразі до призову на військову службу не підлягають футболісти «Шахтаря», «Динамо» та «Оболоні». Про це повідомляє Tribuna.com

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Клуби визнані підприємствами, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Також повідомляється, що над набуттям такого статусу зараз працюють «Дніпро-1», «Зоря» та «Минай».

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Натомість «Кривбас», «Полісся», «Чорноморець», «Колос», «Ворскла» та «Олександрія» відмовилися давати коментар на цю тему, а «Верес», «Рух», ЛНЗ та «Металіст 1925» відповіли, що броні не мають.

За інформацією джерела, саму броню дають на пів року, а труднощі також виникають з тим, що не всі футболісти мають військові квитки, без яких отримати бронь неможливо.

Як повідомлялося, українські прикордонники не пропустили через кордон футбольну команду «Покрова АМП».

Нагадаємо, народні депутати готують законопроєкт щодо зміни підходу до бронювання військовозобов'язаних. Вони пропонують ввести щомісячний платіж, який гарантує відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.

Раніше львівські «Карпати» отримали відмову від Міністерства молоді та спорту у проханні випустити команду на тренувальний збір в Іспанію.