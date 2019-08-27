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    Еліна Світоліна переграла обдаровану американку на старті US Open

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    У стартовому поєдинку Еліна відчула смак гри - Еліна Світоліна переграла обдаровану американку на старті US Open
    У стартовому поєдинку Еліна відчула смак гри
    Instagram Еліни Світоліної

    Наша тенісистка легко виграла перший сет і розслабилася у другому

    П’ята ракетка світу Еліна Світоліна з України вийшла в друге коло Відкритого чемпіонату США (покриття – хард, призовий фонд – по $21 430 000).

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    В 1/64 фіналу наша співвітчизниця впевнено розібралася зі 109-ю на цей момент тенісисткою світу, 17-річною Вітні Осіґве зі США – 6:1, 7:5.

    Матч тривав годину і 15 хвилин. Вигравши перший сет практично без боротьби, в другому Еліна трохи розслабилася і дала суперниці відчути смак гри. Більше того, зробивши у п’ятому геймі брейк, Осіґве навіть вела 4:2. Однак Світоліна вчасно зібралася і не дала Вітні розвинути успіх.

    В другому колі Еліна зустрінеться з семиразовою чемпіонкою турнірів Grand Slam, 39-річною Вінус Вільямс (WTA №52), яка сьогодні обіграла китаянку Чжен Сайсай.  Досі майбутні суперниці зустрічалися між собою тричі: у першому колі Риму-2015 перемогла Вільямс, в 1/8-й Торонто-2017 і в стартовому колі Roland Garros-2019 – Світоліна.

     Читайте також: Даяна Ястремська впевнено вийшла у друге коло US Open
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    теніс Еліна Світоліна Вінус Вільямс US Open Вітні Осіґве
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