Еліна Світоліна переграла обдаровану американку на старті US Open



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У стартовому поєдинку Еліна відчула смак гри Instagram Еліни Світоліної

Наша тенісистка легко виграла перший сет і розслабилася у другому

П’ята ракетка світу Еліна Світоліна з України вийшла в друге коло Відкритого чемпіонату США (покриття – хард, призовий фонд – по $21 430 000).

В 1/64 фіналу наша співвітчизниця впевнено розібралася зі 109-ю на цей момент тенісисткою світу, 17-річною Вітні Осіґве зі США – 6:1, 7:5.

Матч тривав годину і 15 хвилин. Вигравши перший сет практично без боротьби, в другому Еліна трохи розслабилася і дала суперниці відчути смак гри. Більше того, зробивши у п’ятому геймі брейк, Осіґве навіть вела 4:2. Однак Світоліна вчасно зібралася і не дала Вітні розвинути успіх.

В другому колі Еліна зустрінеться з семиразовою чемпіонкою турнірів Grand Slam, 39-річною Вінус Вільямс (WTA №52), яка сьогодні обіграла китаянку Чжен Сайсай. Досі майбутні суперниці зустрічалися між собою тричі: у першому колі Риму-2015 перемогла Вільямс, в 1/8-й Торонто-2017 і в стартовому колі Roland Garros-2019 – Світоліна.

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