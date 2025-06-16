Фанати «Атлетіко» отримали від 14 до 22 місяців в'язниці за підвішену ляльку Вінісіуса

Чоловікам заборонили відвідувати матчі та наближатися до гравця «Реала»

Фанатів «Атлетіко» засудили до в'язниці за расизм на адресу бразильського вінгера «Реала» Вінісіуса Жуніора. Про це повідомляє «Главком» з посилання на офіційний сайт Ла Ліги.

Раніше прокуратура Мадрида запросила 4 роки в'язниці для кожного з чотирьох представників Frente Atletico, які у січні 2023 року підвісили ляльку 24-річного бразильського вінгера «Реала» Вінісіуса під мостом перед поєдинком 1/4 фіналу Кубка Іспанії.

Чоловіків обвинувачували у залякуванні та діях, спрямованих проти основних прав та громадських свобод. Також їх хотіли оштрафувати на 6 тисяч євро.

Сьогодні, 16 червня, Ла Ліга повідомила про вироки фанатам.

Суд у Мадриді засудив одного з обвинувачених до 15 місяців ув'язнення за злочин на ґрунті ненависті та ще до 7 місяців за погрози – він поширював зображення цього акту в інтернеті, тим самим посилюючи його вплив. Інші троє були засуджені до 7 місяців в'язниці за злочини на ґрунті ненависті та до 7 місяців за погрози.

Крім того, першого обвинуваченого було оштрафовано на 1084 євро, а решту трьох – на 720 євро.

Також було вжито заборонні заходів щодо засуджених:

заборона наближатися до Вінісіуса Жуніора, його місця проживання або місця роботи (тренувальна база «Реала»);

заборона наближатися на відстань у тисячу метрів до будь-якого футбольного стадіону під час матчів, що проводяться під егідою Ла Ліги або Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF), включаючи матчі резервних та жіночих команд. Заборона діє за чотири години до та протягом чотирьох годин після кожного матчу.

заборона на будь-яку форму спілкування з потерпілим протягом чотирьох років після закінчення тюремного срока.

Крім того, підсудний, який розмістив відео акта в інтернеті, отримав відсторонення від роботи у сфері освіти, спорту або дозвілля для молоді на 4 роки та 3 місяці, решта – на 3 роки та 7 місяців.

Також усі четверо фанатів написали листа з вибаченнями на адресу Вінісіуса, «Реала», Ла Ліги та RFEF, що призвело до пом'якшення відшкодування збитків. Вони також повинні пройти освітню програму, спрямовану на боротьбу з дискримінацією, щоб їхнє ув'язнення було припинено.

«Це рішення знаменує собою значний крок уперед у боротьбі з ненавистю та дискримінацією у спорті. Ла Ліга підтверджує непохитну прихильність до викорінення будь-яких форм расизму, насильства чи нетерпимості як усередині, так і за межами футбольних стадіонів», – йдеться у заяві ліги.

Нагадаємо, суд Вальядолід виніс рішення у справі п'яти осіб, яких звинувачували у расистських образах нападника «Реала» Вінісіуса Жуніора.