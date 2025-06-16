Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Фанати «Атлетіко» отримали від 14 до 22 місяців в'язниці за підвішену ляльку Вінісіуса

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Фанати «Атлетіко» отримали від 14 до 22 місяців в'язниці за підвішену ляльку Вінісіуса
Представники Frente Atletico підвісили ляльку Вінісіуса під мостом перед поєдинком 1/4 фіналу Кубка Іспанії

Чоловікам заборонили відвідувати матчі та наближатися до гравця «Реала»

Фанатів «Атлетіко» засудили до в'язниці за расизм на адресу бразильського вінгера «Реала» Вінісіуса Жуніора. Про це повідомляє «Главком» з посилання на офіційний сайт Ла Ліги.

Раніше прокуратура Мадрида запросила 4 роки в'язниці для кожного з чотирьох представників Frente Atletico, які у січні 2023 року підвісили ляльку 24-річного бразильського вінгера «Реала» Вінісіуса під мостом перед поєдинком 1/4 фіналу Кубка Іспанії.

Чоловіків обвинувачували у залякуванні та діях, спрямованих проти основних прав та громадських свобод. Також їх хотіли оштрафувати на 6 тисяч євро.

Сьогодні, 16 червня, Ла Ліга повідомила про вироки фанатам.

Суд у Мадриді засудив одного з обвинувачених до 15 місяців ув'язнення за злочин на ґрунті ненависті та ще до 7 місяців за погрози – він поширював зображення цього акту в інтернеті, тим самим посилюючи його вплив. Інші троє були засуджені до 7 місяців в'язниці за злочини на ґрунті ненависті та до 7 місяців за погрози.

Крім того, першого обвинуваченого було оштрафовано на 1084 євро, а решту трьох – на 720 євро.

Також було вжито заборонні заходів щодо засуджених:

  • заборона наближатися до Вінісіуса Жуніора, його місця проживання або місця роботи (тренувальна база «Реала»);
  • заборона наближатися на відстань у тисячу метрів до будь-якого футбольного стадіону під час матчів, що проводяться під егідою Ла Ліги або Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF), включаючи матчі резервних та жіночих команд. Заборона діє за чотири години до та протягом чотирьох годин після кожного матчу.
  • заборона на будь-яку форму спілкування з потерпілим протягом чотирьох років після закінчення тюремного срока.

Крім того, підсудний, який розмістив відео акта в інтернеті, отримав відсторонення від роботи у сфері освіти, спорту або дозвілля для молоді на 4 роки та 3 місяці, решта – на 3 роки та 7 місяців.

Також усі четверо фанатів написали листа з вибаченнями на адресу Вінісіуса, «Реала», Ла Ліги та RFEF, що призвело до пом'якшення відшкодування збитків. Вони також повинні пройти освітню програму, спрямовану на боротьбу з дискримінацією, щоб їхнє ув'язнення було припинено.

«Це рішення знаменує собою значний крок уперед у боротьбі з ненавистю та дискримінацією у спорті. Ла Ліга підтверджує непохитну прихильність до викорінення будь-яких форм расизму, насильства чи нетерпимості як усередині, так і за межами футбольних стадіонів», – йдеться у заяві ліги.

Нагадаємо, суд Вальядолід виніс рішення у справі п'яти осіб, яких звинувачували у расистських образах нападника «Реала» Вінісіуса Жуніора

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ расизм Жуніор Вінісіус

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Динамо» має всі шанси завершити сезон без поразок
«Динамо» достроково стало чемпіоном України з футболу
18 травня, 17:30
У позові Андрієвського йдеться про захист честі, гідності та ділової репутації
Півзахисник «Полісся» Андрієвський подав до суду на журналіста Бурбаса
21 травня, 13:34
Чеферін хоче бачити російські команди на міжнародній арені
Президент УЄФА цинічно пояснив, чому підтримує повернення російських юнацьких команд
27 травня, 10:02
Матчі-відповіді плей-оф УПЛ відбудуться 1 червня
Відбулися перші матчі плей-оф за місця в УПЛ
30 травня, 11:55
Усю тренерську кар'єру Зідан провів у системі «Реала»
Зідан відмовився від 100 млн євро, які йому пропонував саудівський клуб – ЗМІ
2 червня, 13:17
Megogo виграв тендер на трансляцію в Україні матчів фінальної стадії Євро-2025 (U-21)
Іспанія (U-21) – Україна (U-21): де дивитися трансляцію товариської гри
4 червня, 13:40
Еммануелю-Томасу 34 роки. За основну команду «Арсеналу» він провів 5 матчів
Ексгравець «Арсеналу» отримав чотири роки в'язниці за контрабанду наркотиків
5 червня, 22:25
Португалія – дворазовий переможець Ліги націй
Переможець Ліги націй визначився у серії пенальті
9 червня, 08:56
Юрій Сьомін був головним тренером «Динамо» (Київ) у 2008-2009 та 2010-2012 роках
Екстренер «Динамо» поскаржився, що експерти недооцінили чемпіонат Росії з футболу
11 червня, 23:18

Новини

Молодіжне Євро: українські футболісти прокоментували першу перемогу на турнірі
Молодіжне Євро: українські футболісти прокоментували першу перемогу на турнірі
Жіночі єврокубки з футболу: коли стартують українські клуби
Жіночі єврокубки з футболу: коли стартують українські клуби
Фанати «Атлетіко» отримали від 14 до 22 місяців в'язниці за підвішену ляльку Вінісіуса
Фанати «Атлетіко» отримали від 14 до 22 місяців в'язниці за підвішену ляльку Вінісіуса
Київський клуб утретє поспіль став чемпіоном України з футзалу
Київський клуб утретє поспіль став чемпіоном України з футзалу
Українці успішно виступили на міжнародному рейтинговому турнірі з тхеквондо
Українці успішно виступили на міжнародному рейтинговому турнірі з тхеквондо
Стали відомі суперники збірної України з баскетболу 3х3 на етапі Жіночої серії в Улан-Баторі
Стали відомі суперники збірної України з баскетболу 3х3 на етапі Жіночої серії в Улан-Баторі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Україна втратила свого найпотужнішого союзника – The Telegraph
246K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 червня: ситуація на фронті
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 червня 2025
85K
Іран попросив президента Кіпру передати Ізраїлю послання
39K
Генштаб заявив про відкриття нового напрямку на фронті
36K
Чи покарали 67 хмельницьких прокурорів із фейковою інвалідністю? Нардеп оприлюднив документ

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
Сьогодні, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Сьогодні, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
Вчора, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua