Еммануелю-Томасу 34 роки. За основну команду «Арсеналу» він провів 5 матчів

Еммануеля-Томаса заарештували у вересні 2024 року

Вихованця лондонського «Арсеналу» Джея Еммануеля-Томаса засудили до чотирьох років ув'язнення за контрабанду наркотиків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

У вересні 2024 року Еммануеля-Томаса заарештували за звинуваченням у причетності до контрабанди наркотичних речовин до Великобританії. Спочатку він заперечував свою причетність, однак у травні цього року визнав провину.

Еммануелю-Томасу 34 роки. За основну команду «Арсеналу» він зіграв 5 матчів. Також він провів кілька матчів за молодіжні збірні Англії.

Нагадаємо, збірна Португалії стала першим учасником фіналу Ліги націй УЄФА 2025 року, здолавши у півфіналі господарів фінального етапу – команду Німеччини – з рахунком 2:1.

На шляху до 1/2 фіналу німці здолали Італію у двоматчевому чвертьфіналі, після чого отримали право приймати фінал чотирьох на власному полі. Португалія у плей-оф здолала Данію.

На 48 хвилині рахунок гри відкрив Флоріан Вірц після навісу Йозуа Кімміха – 1:0. На 63 хвилині Франсішку Консейсау ударом з-за меж штрафного зрівнює рахунок – 1:1. Вже на 68 хвилині Кріштіану Роналду забив вирішальний гол.

У заключні хвилини зустрічі Німеччина кинулася відіграватися, але португальців виручав голкіпер, а на 89-й хвилині та в компенсований час блискуче зіграв тер Штеген, рятуючи після ударів Жоти.

Ліга націй-2025. Півфінал

Німеччина – Португалія – 1:2

Голи: Вірц (48) – Консейсау (63), Роналду (68)

У фіналі Португалія зустрінеться з переможцем протистояння Франція – Іспанія, яке відбудеться у четвер, 5 червня.

Для Португалії це вже другий фінал Ліги націй. Перший титул команда здобула у 2019 році, перемігши Нідерланди.

Нагадаємо, центральний півзахисник «Мілана» та збірної Нідерландів Тейані Рейндерс найближчим часом стане гравцем «Манчестер Сіті».

Романо у своєму акаунті в X повідомив, що клуби домовилися про трансфер хавбека за €70 млн.

Він також наголосив, що усну угоду між усіма сторонами вже досягнуто, а деталі контракту із самим Рейндерсом були узгоджені ще кілька днів тому.

У минулому сезону Тейані Рейндерс взяв участь у 54 матчах у складі «Мілана». На рахунку гравця 15 забитих м'ячів та п'ять результативних передач.