Півзахисник «Полісся» Андрієвський подав до суду на журналіста Бурбаса

У позові Андрієвського йдеться про захист честі, гідності та ділової репутації

Розгляд справи у Києво-Святошинському районному суді призначено на 10 вересня

Півзахисник «Полісся» Олександр Андрієвський подав позов до суду проти журналіста Ігоря Бурбаса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tribuna.com.

У позові йдеться про захист честі, гідності та ділової репутації.

Розгляд справи у Києво-Святошинському районному суді Київської області призначено на 10 вересня.

На початку 2025 року Андрієвський відправив листа до редакції Tribuna.com, де заперечив інформацію Бурбаса, що він обіцяв президенту «Динамо» Ігорю Суркісу перейти в ЛНЗ, а натомість перейшов у «Полісся».

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Динамо» і здобув Кубок України 2024/2025.

У середу, 14 травня, у матчі фіналу Кубка України з футболу зіграли донецький «Шахтар» і київське «Динамо». 14-разовий тріумфатор кубка «Шахтар» захищав свій титул у протистоянні з «Динамо», яке здобувало цей трофей 13 разів в історії.

Першим на 43-й хвилині відкрив рахунок Андрій Ярмоленко. На 64-й хвилині Кауан Еліас з передачі Аліссона Сантани зрівняв рахунок для «гірників». Гру було переведено в овертайм, в якому голу так і не вдалося дочекатися.

Донецька команда обіграла «Динамо» у серії пенальті (6:5), вирішальне пенальті не забив Олександр Караваєв.

Нагадаємо, «Шахтар» та «Динамо» стали фіналістами Кубка України з футболу.

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Полісся» в 1/2 фіналу Кубка України. Гра перетворилася на справжній трилер та тримала вболівальників у напрузі до останньої хвилини. В основний команди не змогли відкрити рахунок. Зокрема, «гірник» Кевін на початку другого тайму влучив у штангу. На 114 хвилині вже у додатковий час Аліссон Сантана все ж зміг забити вирішальний гол та принести Шахтарю путівку у фінал.

У іншому півфіналі Кубка України «Динамо» перемогло «Буковину».

Відкрив рахунок на 23 хвилині після помилки «динамівця» Бражка гравець «Буковини» Бойчук. Однак, у другому таймі «Динамо», яке вийшло на поле не основним складом, перевернуло гру. Дубль Волошина та голи Шапаренка і Бражка (з пенальті) довело рахунок до розгромного – 4:1.