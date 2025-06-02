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Зідан відмовився від 100 млн євро, які йому пропонував саудівський клуб – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Зідан відмовився від 100 млн євро, які йому пропонував саудівський клуб – ЗМІ
Усю тренерську кар'єру Зідан провів у системі «Реала»

52-річний фахівець відмовився від однорічного контракту з «Аль-Хілялем»

Ексголовний тренер «Реала» Зінедін Зідан відхилив пропозицію клубу із Саудівської Аравії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на L'Equipe.

Зазначається, що 52-річний фахівець відмовився від однорічного контракту з «Аль-Хілялем» із зарплатою 100 млн євро за сезон.

Після відмови Зідана головним кандидатом на місце головного тренера «Аль-Хіляля» вважається Сімоне Індзагі, який очолює «Інтер».

Усю тренерську кар'єру Зідан провів у системі «Реала». У 2021 році він залишив посаду головного тренера команди і відтоді перебуває без роботи.

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» (ПСЖ) здобув історичну перемогу у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У матчі, що відбувся в Мюнхені, французи розгромили міланський «Інтер» з рахунком 5:0, уперше в своїй історії здобувши престижний європейський трофей.

Це був перший очний фінал між цими командами. На шляху до вирішального поєдинку «Інтер» не зазнав жодної поразки, послідовно здолавши «Феєнорд», «Баварію» та «Барселону». Натомість ПСЖ вийшов у фінал, вибивши «Брест», «Ліверпуль», «Астон Віллу» та «Арсенал».

Матч розпочався з активної гри ПСЖ, і вже на 12-й хвилині Ашраф Хакімі відкрив рахунок. Згодом, на 20-й хвилині, Дезіре Дуе подвоїв перевагу, скориставшись рикошетом після удару. У другому таймі парижани не зменшували тиску: Дуе оформив дубль на 63-й хвилині після передачі Вітіньї. Ще через десять хвилин Хвіча Кварацхелія реалізував вихід сам на сам із Зоммером, а крапку в зустрічі поставив 19-річний Сенні Маюлу на 87-й хвилині.

Це була лише друга зустріч в історії фіналів Ліги чемпіонів між французьким і італійським клубами після фіналу 1993 року між «Марселем» і «Міланом». Цьогорічна перемога стала не лише історичною для ПСЖ, а й найрозгромнішою у фіналах Ліги чемпіонів.

Цей тріумф приніс ПСЖ требл у сезоні 2024/25 – раніше клуб уже виграв чемпіонат Франції та національний кубок. Для «Інтера» це був другий фінал за останні три сезони, але й цього разу італійцям не вдалося здобути трофей – у 2023-му вони поступилися «Манчестер Сіті» з мінімальним рахунком.

Раніше ми писали, що перед фіналом Ліги чемпіонів «ПСЖ» – «Інтер» разом з футболістами на поле стадіону у Мюнхені вийшли діти, серед яких був 10-річний українець Михайло Палій.

У Михайла виявили агресивну форму раку у 7 років. Через це йому довелось ампутувати ногу. Він займається ампфутболом у клубі Pokrova Lviv AMP. До клубу він приєднався у 2024-му.

Теги: Саудівська Аравія НОВИНИ ФУТБОЛУ Зінедін Зідан

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