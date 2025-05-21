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В Іспанії п'ять уболівальників отримали умовні терміни за расистські образи Вінісіуса

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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В Іспанії п'ять уболівальників отримали умовні терміни за расистські образи Вінісіуса
Під час матчу «Вальядолід» – «Реал» вболівальники на стадіоні ображали Вінісіуса
фото: Reuters

Фігурантам справи заборонили чотири роки здійснювати професійну діяльність, пов'язану з освітою, спортом чи дозвіллям

Суд Вальядолід виніс рішення у справі п'яти осіб, яких звинувачували у расистських образах нападника «Реала» Вінісіуса Жуніора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт Ла Ліги.

Інцидент стався 30 грудня 2022 року. Під час матчу «Вальядолід» – «Реал» вболівальники на стадіоні ображали Вінісіуса.

П'ять фігурантів справи отримали по одному році тюремного ув'язнення умовно. Також вони були оштрафовані на суми від 1080 до 1620 євро. Чоловікам заборонили чотири роки здійснювати професійну діяльність, пов'язану з освітою, спортом чи дозвіллям.

Крім того, засуджені зобов'язалися протягом трьох років не вчиняти жодних правопорушень та не відвідувати футбольних стадіонів, на яких проводяться офіційні змагання.

Нагадаємо, визначилися фіналісти Ліги Європи та Ліги Конференцій.

У Лізі конференцій до фіналу пробилися англійський «Челсі» та іспанський «Бетіс».

У півфіналах турніру також брали участь шведський «Юргорден» і «Фіорентина» з Італії. «Челсі» впевнено пройшов шведську команду, здобувши дві перемоги – 4:1 у першому матчі та мінімальну звитягу 1:0 у матчі-відповіді.

«Бетіс» у важкому протистоянні з «Фіорентиною» втратив перевагу, здобуту в першому матчі (2:1), адже в Італії «Фіалкам» вдалося виграти в основний час з тим самим рахунком. У додатковий час долю матчу вирішив гол Абде Еззальзулі, який приніс іспанському клубу перемогу – 2:2 після овертайму, і «Бетіс» вийшов у фінал.

1/2 фіналу Ліги конференцій

«Челсі» – «Юргорден» – 1:0 (перший матч – 4:1)

«Фіорентина» – «Бетіс» – 2:2 (дод. час; перший матч – 1:2)

Фінальний матч Ліги конференцій відбудеться 28 травня у польському Вроцлаві.

У другому за престижністю європейському турнірі – Лізі Європи – також визначилися фіналісти. Ними стали «Манчестер Юнайтед» і «Тоттенгем».

Після впевнених перемог у перших матчах – «МЮ» розгромив «Атлетік» 3:0, а «Тоттенгем» переміг «Буде-Глімт» 3:1 – англійські клуби без проблем підтвердили свою перевагу у матчах-відповідях.

«Атлетік» відкрив рахунок у матчі на «Олд Траффорд», однак «Юнайтед» швидко відповів і загалом переміг 4:1. У сумі «червоні дияволи» пройшли далі – 7:1. Це буде третій фінал Ліги Європи в історії клубу.

«Тоттенгем» на виїзді впевнено переграв «Буде-Глімт» – 2:0. Домінік Соланке та Педро Порро відзначилися голами в другому таймі. Загальний рахунок протистояння – 5:1 на користь лондонців.

1/2 фіналу Ліги Європи

«Буде-Глімт» – «Тоттенгем» – 0:2 (перший матч – 1:3)

«Манчестер Юнайтед» – «Атлетік» – 4:1 (перший матч – 3:0)

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» вийшов до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, ставши другим фіналістом турніру.

У повторному півфінальному поєдинку, що відбувся на стадіоні «Парк де Пренс» у Парижі, команда Луїса Енріке впевнено здолала лондонський «Арсенал».

Нагадаємо, що перша гра, яка відбулася тиждень тому в столиці Великої Британії, завершилася перемогою ПСЖ з рахунком 1:0. Тож у матчі-відповіді саме «Арсенал» мав діяти агресивніше. Однак забити першими вдалося господарям поля – у середині першого тайму після розіграшу стандарту Фабіан Руїс ефектно пробив під стійку, відкривши рахунок – 1:0.

Попри численні атаки з боку англійського клубу у другому таймі, знову результативною була атака парижан – на 72-й хвилині Ашраф Хакімі подвоїв перевагу ПСЖ – 2:0.

Невдовзі Букайо Сака зумів забити у відповідь, скоротивши загальний рахунок двоматчевого протистояння, але цього виявилося недостатньо – матч завершився з рахунком 2:1 на користь французького клубу.

Раніше ми писали, що міланський «Інтер» став першим фіналістом Ліги чемпіонів, здолавши «Барселону» у драматичному матчі-відповіді з рахунком 4:3 після екстратайму.

Після результативної нічиєї 3:3 в першому поєдинку команди вийшли на поле в Мілані з однаковими шансами на вихід у фінал. Уже до перерви «Інтер» вів 2:0: спочатку Дензел Дюмфріс асистував Лаутаро Мартінесу, а наприкінці тайму Хакан Чалханоглу реалізував пенальті, призначений після перегляду VAR за фол Пау Кубарсі на Мартінесі.

Втім, у другому таймі каталонці зуміли відігратися. На 54-й хвилині Ерік Гарсія влучно пробив у дев'ятку, а вже через шість хвилин Дані Ольмо зрівняв рахунок після передачі Херарда Мартіна. На 87-й хвилині Рафінья вивів «Барсу» вперед – 3:2. Однак на третій компенсованій хвилині Франческо Ачербі після прострілу Дюмфріса відновив паритет – 3:3, перевівши гру в додатковий час.

У першому екстратаймі переможний м’яч за «Інтер» забив Давіде Фраттезі, скориставшись помилками оборони суперника. Команда Сімоне Індзагі втримала перевагу й вийшла до фіналу Ліги чемпіонів вдруге за останні три сезони.

Таким чином, у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з міланським «Інтером». Вирішальний матч турніру пройде 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: Жуніор Вінісіус расизм НОВИНИ ФУТБОЛУ

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