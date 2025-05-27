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Президент УЄФА цинічно пояснив, чому підтримує повернення російських юнацьких команд

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Президент УЄФА цинічно пояснив, чому підтримує повернення російських юнацьких команд
Чеферін хоче бачити російські команди на міжнародній арені

Чеферін розповів про російських дітей, які ростуть у страху та ненависті

Президент УЄФА Александр Чеферін, використовуючи пропагандистські штампи, пояснив, чому він підтримує допуск російських юнацьких команд до міжнародних турнірів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kicker.

«По-перше, вони – діти. Вони не можуть голосувати. По-друге, вони ростуть у страху та ненависті. Якби вони приїхали до вашої чи моєї країни і обійняли дитину, або їх обійняли інші діти, вони зрозуміли б, що вони не погані люди. Нині вони думають, що ми їх ненавидимо, вони думають, що ми ненавидимо націю. Я не ненавиджу жодної нації. Деякі федерації були під таким політичним тиском, що боялися. Але очевидно, що нічого не зміниться щодо російських дорослих команд, доки не закінчиться війна. Прикро, що ми настільки обмежені, що навіть не дозволяємо дітям грати», – заявив Чеферін.

Збірну Росії та російські футбольні клуби відсторонили від міжнародних турнірів після початку російської агресії проти України в лютому 2022 року. 

Росію також було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу. Таким чином, країна-агресор втратила можливість зіграти у фінальній частині чемпіонату світу з футболу.

Нагадаємо, захисники України знищили російського окупанта Прокопія Чебочакова

Чебочаков був засновником та капітаном команди «Алтиптар», яка бере участь у любительській Південно-сибірській міні-футбольній лізі (ПСМФЛ). Також він обслуговував матчі ліги, як арбітра.

Нагадаємо, захисники України ліквідували російського окупанта та титулованого спортсмена Тимура Масалова.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.

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Теги: Александр Чеферін УЄФА росія НОВИНИ ФУТБОЛУ

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